Zuchovicki: “Lo que vamos a lograr con la profecía autocumplida es que pase”

El analista de mercados Claudio Zuchovicki sostuvo que si bien es cierto que las cosas “están mal, tenemos que parar un poco la pelota, porque estamos exagerando en una visión por exceso de pesado”. Advirtió que “lo que se va a lograr con la profecía autocumplida, es que termine pasando”.

“No le quiero escapar a la realidad, pero lo que pasó ayer y antes de ayer en los mercados fue más técnico, que por un tema político y eleccionario. Y esto tiene que ver con la falta de ahorro interno en Argentina”.

Según explicó Zuchovicki esta mañana en diálogo con radio La Red, “técnicamente Argentina ponderaba estos días que va a ser emergente y que deja de ser país fronterizo. Eso, que es una buena noticia de mercado en el corto plazo, resultó ser un tema de mercado complicado, porque los que tienen activos en fondos fronterizos tienen que vender y los emergentes pueden comprar”.

“Pero encima por un tema también regional, bajaron la ponderación de América Latina de los países emergentes”, agregó.

“Dicho en castellano: es que iba a entrar una x cantidad de dinero, primero vendieron y la plata que va a entrar es menor. Es un tema económico, es un tema de mercado y también de riesgo país”, amplió.

En esa línea el analista detalló que “los que tenían bonos tenían que vender, y no hay problema que no haya vendedor, quizás el problema es que tampoco hubo tentación de comprar”

Entonces, según indicó “lo que pasó es que como Argentina no tiene ahorro interno, no tenemos mercado de capitales, porque encima lo gravamos o lo maltratamos, y el argentino ahorra en dólares porque no está acostumbrado ahorrar en otra cosa, no hubo comprador. Entonces el comprador dijo, ‘asique tiene que vender, y qué riesgo acepto para entrar en la Argentina?’”. En ese contexto destacó que “hubo hasta usura aprovechando a un vendedor obligado, el que compró. Entonces la pregunta no es por qué vendieron, porque eso le puede pasar a cualquiera, sino por qué para invertir en el país exigen tanto descuento”.

“A saber, yo te muestro una foto de Sri Lanka después de los atentados, te muestro otra con la gente del Libano emigrando a pie para ingresar a los Estados Unido. Y te digo que el riesgo país de estos países es la mitad del riesgo país argentino”, señaló a modo de ejemplo.

Y planteó que se debe a que “estamos todo el día, con la profesía autocumplida, diciendo que esto está por explotar, que es como en 2001. Y lo que vamos a lograr es que caigamos en esto”.

En esa línea, pidió “parar un poco la pelota, analizar los números. Estamos exagerando en una visión por exceso de pAsado, y porque pasó en el pasado creemos que todo se repite y que todo es un desastre. Las cosas están mal claramente, pero no para tener el mismo riesgo país de Sri Lanka después de un atentado”.

En consecuencia, dijo “no entender porque el Gobierno sale a explicar que esto es por un tema político”.

Al finalizar, consultado sobre cómo ve el panorama en las próximas semanas, dijo: “Técnicamente esto se tiene que calmar y se tiene que achicar. Porque una cosa es estar informados, y otra cosa es estar influenciado”.