Anses aprovechó el mal momento del mercado y salió a comprar bonos

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses estuvo comprando bonos en dólares en el mercado durante las últimas ruedas, pese a la precipitada salida de los inversores. Las fuentes consultadas confirmaron los movimientos, pero no pudieron estimar la magnitud de las mismas.

"Lo racional es que a estos niveles es un crimen no comprar, pero Anses tampoco puede deshacerse de liquidez. El impacto en el mercado es más calmar la ansiedad de todos los que llaman pidiendo que compre", dijo una fuente al tanto de las operaciones.

Según pudo saber este diario, el organismo previsional salió el martes a buscar títulos en dólares con legislación argentina. Desde la agencia Bloomberg, en tanto, agregaron que Anses habría comprado bonos de corto plazo en la jornada de ayer.

"Empezaron a comprar ya desde antes de la volatilidad de los últimos días y eligen los bonos con ley local porque rinden bastante más que los que operan bajo legislación estadounidense", afirmó un operador en diálogo con El Cronista.

Emilio Basavilbaso, titular de Anses

En medio de la tormenta, los elegidos fueron el Bonar 2020 (que vence el año que viene) y el DICA (a 2033), dos títulos en dólares que tuvieron pérdidas en los últimos días. El precio de entrada para Anses el martes representó tasas de entre 16 y 17%. Aunque después hubo otras tasas aún más atractivas, desde el punto de vista inversor, la compra de Bonar 20 resulta interesante.

"Al Bonar 20 le faltan menos de 18 meses para vencer, por cada lámina devuelve u$s 100 y tiene que pagar 3 cupones de 4% cada uno. Es decir, comprás con u$s 80 algo que de acá a octubre del año que viene te va a devolver u$s 112, lo que representa un 40% del rendimiento", explicó José Bano, gerente de asesoramiento financiero de InvertirOnline.

El martes fue un día intenso en la mesa de Anses, ya que también ingresó con u$s 140 millones a la licitación de Letes en dólares. Si bien el ente no tenía posición en letras para renovar, decidió comprar una parte de los u$s 750 millones que emitió el Tesoro a una tasa de 5,47%, casi 100 puntos básicos por encima de la última tasa que había convalidado.

Las operaciones que el organismo previsional estuvo haciendo esta semana fueron posibles porque estaba líquido desde el lunes, debido a los pagos de varios bonos (renta y capital) por cerca de u$s 3500 millones que el Gobierno hizo al inicio de la semana.