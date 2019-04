Futuros de dólar en Wall Street ganaron hasta 4% en un día movido

Los futuros de dólar contra peso que se negocian en Wall Street terminaron ayer con subas de hasta el 4%, una suba tal que ya se negocian a $ 74,60 por dólar para dentro de un año, aunque no sea un plazo que concentre mucho volumen. Los contratos más operados se pactan a $ 47 para dentro de un mes, $ 49,50 dentro de dos meses, $ 51,75 dentro de tres meses, es decir, ya por encima del tope de la zona de no intervención fijada por el Banco Central en $ 50,45. Son valores mucho más altos que los del mercado local, ya que en Rofex se pactan a $ 49,75 para dentro de tres meses, a $ 52,35 a cuatro meses, a $ 54,50 a cinco meses, a $ 56,30 a seis meses y a $ 61,22 para dentro de nueve meses.

"Muchos fondos del exterior que invierten en países emergente tenían exposiciones de hasta el 9% en bonos argentinos, y ahora están reduciendo Y pegó mucho la encuesta de Isonomia que mostraba una diferencia en favor de Cristina de 9 puntos: eso mató al mercado", analiza Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments.

"El cambio de expectativas está generando que el mercado no encuentre rumbo y más cuando la alternativa es peor. Sin un cambio en el escenario electoral vamos a tener meses difíciles", aventura Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers (BMB). Mauro Mazza, del sector de Research de BMB, advierte que fue na ola compradora del exterior masiva la que provocó esta sacudón: "Ayer vendió mucho Blackrock, que desarmó unos u$s 44 millones, fue un desarme burdo y a lo animal. También hubo compras masivas de hedge funds para los bonos en dólares ley americana, y Allianz Group estuvo en plaza. Ahora se está estabilizando todo pero a un nivel muy bajo. Afuera hablan de shake out, que es mover el avispero esperando grandes noticias."

Un rumor atribuyó la suba del dólar a que el ex viceministro de Economía K, Emmanuel Alvarez Agis, le haya dicho a inversores neoyorquinos que iban a ir al default: "Lo desmiento. No me reuní con nadie ayer. Estoy en Argentina. No hablo en nombre de CFK. Y no pienso que Argentina tenga que defaultear. Pedí el informe de migraciones que muestre que esta semana estuve Nueva York", desafía al ser consultado por este diario.

El economista jefe de uno de los grandes bancos dice que todo se solucionaría si el Tesoro sale a recomprar sus propios bonos, como lo hacen las empresas cuando sus acciones caen por el piso. "Es cierto que es un pedido del mercado, pero hasta donde yo se, eso no está acordado con el FMI", plantea Norberto Sosa, director de InvertirEnBolsa.

Desde el Gobierno dicen que el tema es quién pone la plata para recomprar los bonos: "El Tesoro está vendiendo dólares para pagar gasto. El mismo dólar no puede pagar gasto y recomprar deuda al mismo tiempo", remarcan.

Fuentes del Banco Central se tranquilizan porque no hay retiro de depósitos ni en pesos ni en dólares, aunque aclaran que igual en flotación no podría haberlo. "Los plazos fijos del sector privado no están cayendo. Si alguien lo desarma para comprar dólares el que vende se queda con pesos y hace un plazo fijo. Al menos que prefiera perder guita y dejar los pesos en la casa. Pero los depósitos en dólares no sólo que no se movieron, sino que subieron 14% en un año".

Con respecto a la compra de divisas, el gerente de Productos Cambiarios de uno de los grandes bancos cuenta que "el minorista prácticamente lo está mirando de afuera, ya que nosotros estamos vendiendo la mitad de lo que veníamos vendiendo hace una semana, por lo que son manos grandes las que están comprando".

Desde el mercado informal, un operador del blue va en la misma sintonía, poca actividad en un día desconcertante: "Muy poca gente en la plaza, no hay mercado, al punto que empezó más tarde, porque estaba esperando que primero se armara bien el mercado formal".