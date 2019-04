El Banco de Valores se fusiona con el GFV

Las elecciones del Grupo Financiero Valores (GFV) se parecieron a los Precios Esenciales: porque hubo una suerte de pacto de caballeros. Antes de la votación, el candidato por la oposición, Claudio Pérès Moore, propuso: “El que gana gobierna, el que pierde apoya“. “Como perdimos (51 a 44, el resto abstenciones), el resto de los puntos a tratar pedí que se apruebe por aclamación lo propuesto por el directorio”, relató quien ahora se dedicará a su oficina y al Endurance, que son las carreras de caballos de resistencia, su verdadera pasión. Desde el oficialismo, reconocen el gesto: “Muy destacable su actitud, que al ver que su propuesta perdió, brindó todo su apoyo al directorio ganador”.

“Acá no queremos disminuir ni achicar los negocios. Queremos seguir creciendo pero sin estructuras intermedias, que son un estorbo entre el accionista y su propiedad más importante”, revelan en el oficialismo, donde lograron la tan ansiada fusión entre el GFV y el Banco de Valores. Queda Sebastian Salaber como presidente, Juan Pablo Debary de vice y Alberto Longo Elía de director. Se fueron dos directores cuyos mandatos vencían: Mario Rossi que era el presidente, y Horacio Bonavia que era director.

“Cambiamos el estatuto y bajamos a solo tres el número de directores, porque no tiene sentido ir a un proceso de fusión con muchos directores. No se necesitan. Ahora vamos a fusionar el grupo con el banco de la manera más rápida posible. Hay trámites administrativos y aprobaciones de los reguladores que son complejas y pueden llevar tiempo, pero en eso enfocaremos todo el grupo Y si llegase a sobrar plata durante este proceso trataremos de ser lo más agresivos posible en la distribución de dividendos”, precisa Salaber.

“Cuando se fusionen yo me voy. No tengo ninguna agenda oculta ni ningún interés en perdurar en mí posición. Esto no es un trampolín para ninguna otra posición. Solo quiero hacer la fusión y autoeliminarnos como grupo porque por más que a muchos les pese, las circunstancias cambiaron y ya no somos imprescindibles como antes. Esto no impide la persecución de nuevos negocios como muchos creen. A través del banco podremos seguir emprendiendo. No es necesaria una holding para hacer nuevos negocios”, completó.

Además, informó que se encargó a las consultoras Auren y Ceibo un estudio preliminar de un banco digital, que es lo que el año pasado quiso hacer el grupo de manera separada y que además competía con el Banco de Valores, porque ese banco digital atacaba los mismos clientes del banco. Harán un proceso de análisis que en una primera etapa durará 8 semanas y luego 4 semanas más para decidir si avanzan o no. Les interesa mucho pero es muy delicado estar seguro que les incomode a sus grandes clientes, ya que su negocio es el fiduciario, y son los fiduciarios los que le dan la responsabilidad fiduciaria sobre la cobranza de su cartera, que confía en el Valores porque no le tocan al cliente final, que es el consumidor.

La lista de Pérès Moore lo tenía a él y a Carlos Areco como candidatos a directores para el GFV, mientras para el consejo de vigilancia postularon a Ricardo Trucco, Federico Spraggon y Alberto Ubertone. La idea que tenían era mantener el Grupo Financiero Valores, elegir un director ejecutivo que desarrolle y haga crecer el negocio (seguros-fintech-tarjetas), donde los directores no cobrararían honorarios, para volcarlos a conseguir un CEO de excelencia.

En la asamblea anterior ganó la ponencia del directorio actual, que desde entonces se enfocó en hacer rentable al banco en vez incursionar en nuevas aventuras. El resultado está a la vista. El Grupo Financiero Valores pasó de una ganancia operativa consolidada de $ 350 millones a cerca de $ 1000 millones y va a repartir el dividendo más alto de su historia.

“Hemos tenido el coraje de explicarle a los accionistas que autoeliminándonos (es decir, fusionando el Grupo con el Banco) se eficientizará la estructura y se acercará más a los dueños a su principal y más rentable negocio: el Banco de Valores. Pero está en la naturaleza humana querer autojustificarse y dar razones que hagan pensar que uno es imprescindible. Es por eso que sigue habiendo oposición al mandato mayoritario que nos dio la asamblea del 2018”, indicó Salaber.

“Por otro lado, el argumento de que se necesita del grupo para incursionar en nuevos negocios es falso. Este año hemos incursionado en nuevos negocios a través del banco. No se necesita de una holding para hacer nuevos negocios. La oposición olvida mencionar que la gran mayoría de los bancos del mundo no tienen una estructura de holding company. Son pocos casos y excepcionales los que la tienen y en general en esos casos hay situaciones distintas a la nuestra que las justifican. También se olvida de mencionar que para incursionar en esos nuevos negocios necesariamente habrá que disminuir los dividendos o, alternativamente, salir a emitir acciones con la dilución que eso significa para el actual accionista”, agregó Salaber.

A su juicio, hay otra razón por la cual la existencia del Grupo no es conveniente: “Muchos negocios que el grupo estaba explorando el año pasado se superponían con los del banco. Una de las claves por las que el banco es líder absoluto en el negocio fiduciario y de fondos comunes es porque no llegamos a los clientes minoristas finales a los que llegan nuestros clientes. Es decir, no atacamos a los clientes de nuestros clientes. Eso hace que nuestros clientes puedan confiar en abrirnos la información de sus carteras a nosotros (algo indispensable para ser fiduciario o custodio de fondos). El Grupo estaba explorando un negocio de b digital minorista que, en nuestra opinión, iba a preocupar a los grandes clientes del banco sabiendo que nosotros contábamos con mucha información para poder salir a robarles parte de ese nicho”, concluyó.