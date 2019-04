Siguen las dudas por la definición de las candidaturas

El 22 de junio vencerá el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las elecciones primarias. Diez días antes se deberán presentar las alianzas electorales. A pesar de que falten menos de dos meses para estas definiciones, aún quedan muchas cuestiones por resolver, tanto en el oficialismo como en la oposición.

En Cambiemos, los dirigentes expresaron de todas las formas posibles que Mauricio Macri se presentará para lograr un nuevo mandato. Él mismo lo confirmó pese a su deterioro en las encuestas que llevaron a algunos sectores a plantear como alternativa la postulación presidencial de María Eugenia Vidal, desmentida martes por la propia gobernadora.

Mientras, en los espacios opositores hay muchas más dudas. Cristina Kirchner juega al misterio y no devela sus intenciones expresamente, aunque muchos esperan que se presente. Algo similar ocurre con Roberto Lavagna, quien está activo y se reúne con distintos dirigentes, pero no termina de definir sus intenciones. Quien sí se lanzó es Daniel Scioli, aunque no es claro qué pasaría con esa postulación si Cristina Kirchner decide presentarse en agosto.

Otros peronistas, como Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto también se lanzaron como precandidatos, dentro de Alternativa Federal. Sin embargo, no se descarta que puedan llegar a algún acuerdo y bajarse. Salvo Massa, que parece conservar buena parte de su electorado de 2015, los otros candidatos no logran despegar en los sondeos. Esta situación es muy distinta a lo que sucedió en las últimas veces que se eligió presidente.

Para las elecciones de 2015, por ejemplo, los tres principales candidatos estaban lanzados con gran anticipación. Después del triunfo de Massa en las legislativas de 2013, el ex intendente de Tigre quedó como uno de los favoritos junto con Scioli y Macri. Un año y medio de las elecciones las encuestas ya medían a ellos tres, que fueron variando en las adhesiones que recibían. Lo único que cambió el contexto fue la decisión de la Convención radical de marzo, en donde se decidió conformar un frente electoral con Macri pero sin Massa.

Cuatro años antes, la única que esperó hasta último momento fue Cristina. Recién en junio de 2011 confirmó que iría por su reelección, aunque era lo esperado por todos. Tanto Eduardo Duhalde como Ricardo Alfonsín y Elisa Carrió habían anunciado en diciembre del año anterior que buscarían competir. Se sumaron en marzo Alberto Rodríguez Saá y Hermes Binner, quien terminaría segundo en octubre. En 2007 aún no existían las PASO, por lo que las listas cerraban recién en septiembre. Igualmente, en julio ya se había definido que Néstor Kirchner no aspiraría a ser reelecto y que se presentaría su mujer. Los otros candidatos, Elisa Carrió y Roberto Lavagna, ya se habían lanzado en 2006.

Si bien en los anteriores turnos también hubo definiciones cerca del final, no existía este nivel de incertidumbre. Esto, a su vez, puede explicar también la volatilidad que muestran las encuestas que miden intención de voto.