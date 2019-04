Pichetto en Wall Street: "Destaqué la importancia de no caer en otro default"

El senador Miguel Pichetto estuvo en Estados Unidos y se reunió con bancos y fondos de inversión de Wall Street para analizar el actual contexto económico y financiero en Argentina, según él mismo relató en su cuenta de Twitter y en una entrevista telefónica con el noticiero del canal A24.

El legislador, ex jefe de bloque de senadores kirchneristas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, estuvo hoy envuelto en medio de rumores que lo sindicaban como autor de una frase sobre la posibilidad de un default. Por eso, aunque el legislador no hizo una mención especifica o literal al tema, se encargó de aclarar, tanto en las redes sociales como en su diálogo con los periodistas, que ante los inversores destacó "la importancia de cumplir con las obligaciones internacionales contraídas para no caer en un nuevo default".

Me reuní con los principales bancos y fondos de inversión de Wall Street en EEUU para analizar el actual contexto económico y financiero en Argentina.

Destaqué la importancia de cumplir con las obligaciones internacionales contraídas para no caer en un nuevo default. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) 24 de abril de 2019

"Asimismo resalté la importancia que tiene para el desarrollo de Argentina la industria del petróleo y gas -especialmente Vaca Muerta- y la minería; el fortalecimiento del campo, y otros sectores que generan divisas genuinas para el país", advirtió.

Asimismo resalté la importancia que tiene para el desarrollo de Argentina la industria del petróleo y gas -especialmente Vaca Muerta- y la minería; el fortalecimiento del campo, y otros sectores que generan divisas genuinas para el país. pic.twitter.com/TA4xKaUBMK — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) 24 de abril de 2019

Pichetto también fue consultado acerca de si los inversores le mencionaron el "riesgo Cristina", a lo que respondió que sus interlocutores manejaban información sobre "alguna encuesta" en alusión al sondeo que dio cuenta que la expresidenta aparecía ganándole a Macri en un eventual ballotagge.