Brasil: se pierden 43.000 empleos y baja la recaudación tributaria

Brasil perdió 43.196 empleos formales en marzo, informó la Secretaría Especial de Previsión y Trabajo del Ministerio de Economía. La noticia afectó a todos en el gigante sudamericano, ya que fue el peor resultado para ese mes desde 2017, cuando el país luchaba por salir de una aguda crisis económica.

Además, la caída fue inesperada: para marzo de 2019, analistas consultados por Reuters esperaban la apertura de 79.000 puestos, mientras que 17 consultorías e instituciones financieras relevadas por Valor Data, en promedio esperaban la creación de 70.000 empleos.

Según el Registro General de Empleados y Desempleados (Caged), en marzo se registraron 1.216.177 incorporaciones, mientras 1.304.373 trabajadores fueron despedidos. Cinco de los ocho sectores de la economía analizados registraron pérdidas de puestos formales, con el sector del comercio a la cabeza -cerró el mes con 28.803 empleos menos-; seguido de la agricultura y la construcción.

También fue el primer mes de 2019 en que el empleo formal registró caídas. En tanto que el primer trimestre cerró con un saldo positivo de 179.543 puestos de trabajo, lo que representa una suba del 0,47% respecto del primer trimestre de 2018.

La noticia impactó de inmediato en la Bolsa, donde el Bovespa finalmente cerró con una caída de 0,92%. De otra parte, la recaudación tributaria cayó un 0,58% en marzo respecto a igual periodo del año anterior, a unos u$s 27.800 millones, indicó el servicio federal de impuestos.

En tanto, analistas económicos evaluaron que Brasil debe realizar "una amplia revisión de los gastos públicos" para equilibrar las cuentas y subsanar el galopante envejecimiento de la población. En un evento de la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil, la ex secretaria del Tesoro brasileño Ana Paula Vescovi consideró que las cuentas del Estado brasileño no son "distributivas" y no alcanzan de manera satisfactoria áreas básicas de atención a la sociedad, como los programas sociales. "Hay que elegir prioridades. Tenemos que revisar subsidios y el conjunto de programas que fueron concedidos a grupos específicos", recomendó.

La responsable del área de macroeconomía de la consultoría brasileña Tendencias, Alessandra Ribeiro, agregó que la constante "tensión" en el círculo más cercano de Bolsonaro, pone en estado de "cautela" a los inversores. También apuntó que hay una revisión en curso para el crecimiento del PBI de 2019, de 2% a un 1,5%. La economista apreció que los contratiempos en el gabinete presidencial entre defensores del estatismo, como los militares, y del neoliberalismo, como la cartera de Economía, no son benéficos para el impulso de una agenda económica prometedora. "Se trata de un ambiente tenso, que acaba dificultando la construcción de puentes y, consecuentemente, el desarrollo de las reformas", concluyó Ribeiro.

En lo que compete al proyecto de la reforma previsional, que el martes fue admitida en el Congreso para su evaluación, anoche Bolsonaro dio un mensaje por cadena nacional para tender puentes con el Legislativo. Expresamente agradeció la gestión del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, para lograr la aprobación de constitucionalidad del proyecto que pasará a una comisión especial antes de pasar al pleno de Diputados.