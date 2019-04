Fuertes críticas a Carrió en Diputados

Esta tarde se llevó adelante la primera sesión ordinaria del año en Diputados. La jornada en la que el oficialismo aspiraba a mostrar un Cogreso activo, a partir del debate de una serie de iniciativas, acompañada por distintos espacios, quedó opacada por la presencia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió. Legisladores de distintos espacios aprovecharon la sesión para criticar a la líder de la Coalición Cívica con dureza, tras sus dichos sobre el ya fallecido ex gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota.

Durante la primera sesión ordinaria del año, en la que se abordaron una serie de proyectos que contaban con la aprobación del oficialismo y buena parte de la oposición, como el régimen de promoción de la economía del conocimiento y aquel que regula el ejercicio profesional de la obstetricia, Carrió fue la protagonismo de la jornada, un día después de haber hecho sus comentarios desafortunados sobre el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. "Ví robarnos, y que todo el mundo callara y que yo sea la denunciadora. Gracias a dios, murió De la Sota, porque ahí sabrían (lo) que es una denunciadora", había dicho la legisladora durante su visita a la provincia.

"Soy la peor miembro de esta cámara", dijo Carrió en más de una oportunidad, al hacer uso de la palabra. “Si yo estoy sentada, aun siendo la peor de todas en este recinto -que lo reconozco- es gracias a mi padre y es gracias a Raúl Alfonsín”, dijo durante un homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín, que se hizo en la previa de la sesión, para luego definirse como la “hija rebelde” del ex mandatario.

Elisa Carrió (Fuente: Télam)

“Yo no estaba hablando mal de De la Sota porque incluso yo lo conocía. De lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba. Y ahí todos se callan y nadie habla de cómo está expandido el narcotráfico en la provincia de Córdoba”, se justificó la chaqueña al referirse a sus dichos en Córdoba. “Es una gracia de dios que ustedes me acusen”, le retrucó a la oposición que la criticaba a los gritos desde sus bancas. “Su acusación, me hace llevar unos puntos hacia el cielo”, remató.

Otro de los momentos más tensos de la jornada fue cuando habló la diputada del Frente Renovador, Cecilia Moreau, quien puso al micrófono un audio en el que Alfonsín se refería a Carrió como una “enemiga de la UCR” y en el que , además, consideraba que “a la doctora Carrió le falta estabilidad emocional”.

Cecilia Moreau (Fuente: Télam)

“La diputada Carrió no vino a homenajear a Alfonsín, vino a ver si podía remendar la metida de pata que se mandó ayer, y no porque esté arrepentida, sino porque Córdoba está en un proceso electoral”, la acusó, además, Moreau.

“José no odiaba, por eso, no vamos a contestar agravios e insultos, pero quiero que se sepa que los dicho de las diputada Carrió ofenden la memoria de José Manuel De la Sota, ofenden a su familia, ofenden al peronismo de Córdoba, ofenden y atacan la institucionalidad de la cual nos enorgullecemos todos los cordobeses”, dijo la diputada y última pareja de De la Sota, Adriana Nazario, al solicitar una moción de privilegio en contra de la diputada. Y recordó que su ex pareja “no necesitaba agraviar”.

La diputada Victoria Donda pronunció otro de los discursos más críticos de la jornada. “Me da vergüenza ser dirigente política y estar sentada, en un recinto, con una mujer que se mofa de la tragedia y de la vida de un argentino”, dijo desde su banca, para luego dirigirse a su familia: “Les quiero pedir perdón, en nombre de esta dirigencia política, a las hijas del doctor De la Sota”.

“Acá no hay nadie que tenga valor, quienes son parte de ese espacio político, para decir que lo que dijo Carrió es una barbaridad”, dijo Donda, y luego recordó que, en 2009, Carrió la había denominado como una “beneficiada por la dictadura”.

Al hacer uso de la palabra, el líder del FPV, Agustín Rossi reconoció el “esfuerzo del oficialismo para construir un temario”, para luego remarcar que, lo que sucede afuera del recinto "poco tiene que ver con lo que nosotros estamos tratando". E hizo alusión a la suba que se registró durante la jornada, tanto del riesgo país como del tipo de cambio.

“No sirve con explicar que el riesgo país sube porque Cristina Kircher va a ganar las elecciones”, dijo en alusión a las palabras del presidente Mauricio Macri. De paso, Rossi pidió que el Ministro de Economía asista al Congreso “para que nos explique hacían dónde va la economía argentina”.

Antes del debate, el FPV-PJ solicitó una moción de preferencia para que en la próxima sesión, que está pautada para el 8 de mayo, se voten los dictámenes de invalides de tres DNU que llevan la firma del presidente Mauricio Macri. Uno de ellos, es el de Extinción de dominio. En este mismo sentido, la diputada Carla Pitiot solicitó -también en una moción de privilegio- que se trate el proyecto de extinción de dominio que ya tiene media sanción en el Senado. A esto se le sumó que, también en la próxima sesión, se debata la denominada Ley de góndolas.