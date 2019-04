Vidal sólo aceptaría ser candidata a presidenta si Macri se lo pide

Ya no hay dudas. El círculo rojo le soltó la mano a Roberto Lavagna y ya eligió a su candidata a presidenta. Las ovaciones que recibió ayer María Eugenia Vidal durante su exposición ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el Hotel Alvear por sus logros de gestión - y los públicos elogios- dan cuenta de que los empresarios ya no ocultan su deseo de que sea ella la postulante de Cambiemos antes que Mauricio Macri.

No se trata sólo de capacidad de gestión o de actitudes personales e ideológicas. Los mueve el espanto a que vuelva Cristina Kirchner. Y hoy -según todos los sondeos, incluso los de las consultoras amigas- aseguran que por la crisis nadie más que Vidal pareciera tener resto para enfrentar en las urnas a la ex presidenta y salir airosa.

El romance con Lavagna duró apenas un verano porque el economista no logra subir en las encuestas y Sergio Massa no está dispuesto a bajar su postulación para cumplir con las exigentes condiciones que impuso, como la de ser ungido el candidato del consenso por Alternativa Federal, el socialismo y el GEN sin pasar por las PASO. El ex ministro de Economía está estancado en 15 puntos y, salvo que suceda una hecatombe, la grieta se lo traga.

La extrema polarización parece no tener retorno. Y en esa línea, los ojos de los poderosos se posan en Vidal como el único salvavidas posible. La mandataria bonaerense le saca más de diez puntos al Presidente en las encuestas a nivel nacional. Cuando se la mide sola en la Provincia, registra una intención de voto de 39% pero cuando se evalúa la boleta completa junto a Macri, cae 9 puntos. Si las elecciones fueran hoy, perdería la gobernación.

El círculo rojo y las encuestas ya decidieron. ¿Pero qué piensa Vidal? Se sabe. La gobernadora es leal. En su entorno aseguran que no quiere ni pensar en esa posibilidad. Pero imaginan dos escenarios en los que se podría cumplir el deseo de los empresarios.

El primero, el más importante, es que el propio Mauricio Macri decida dar un paso al costado y le pida a ella que sea la candidata. Sólo así Vidal aceptaría una postulación.

“Nadie le va a pedir a Mauricio que se baje. El quiere ser el candidato y María Eugenia está alineada, así que hoy es un escenario imposible”, dice un hombre cercano a la mandataria.

-Y si el dólar se dispara y vuelve una corrida cambiaria, ¿no tendría una chance su candidatura? -pregunta El Cronista.

-Si pasara eso, la crisis arrastraría a la gobernadora también. Ella tampoco tendría ninguna posibilidad –responde.

El segundo escenario que podría ungir a Vidal como la postulante de Cambiemos sería que Cristina Kirchner no se presente en las elecciones y el peronismo logre cierta unidad. Esta opción no sólo es reconocida en La Plata; también se comenta en voz baja en la Casa Rosada. Sería barajar y dar de nuevo, dicen propios y extraños. Pero todo indica que Cristina no se irá a su casa: nadie se baja de una postulación si tiene chances de ganar y mantener viva la estructura de su espacio.

Por ahora, los dos escenarios que llevarían a Vidal al podio parecen imposibles. Pero para el 22 de junio, fecha en que se deben presentar las listas de precandidatos a las PASO ante la Junta Electoral Partidaria, aún falta tiempo.