El riesgo país por las nubes: toca los 906 puntos, récord en la era Macri

Tras un arranque alcista, el riesgo país superó redobló la apuesta y superó las 900 unidades. Así, suma casi 50 puntos, en una rueda en la que los operadores no saben cuál podría ser el techo.

En la plaza porteña creen que la desconfianza del mercado llegó a niveles que antes no se veían: temen no solo por lo que podría hacer Cristina Fernández de Kirchner como presidente, también desestiman la habilidad de un segundo gobierno de Mauricio Macri para estabilizar la variables econónmicas.

"Los 900 puntos no significan solo un temor a que vuelva Cristina; a los de este Gobierno también", resumió Gabriel Holand, director de HR Global consultores financieros.

Lo mismo dijeron desde una consultora porteña; su directivo sentenció: "La mejor noticia sería que se baje Macri de la candidatura presidencial. Ahí rebota todo. Disminuiría el riesgo CFK con alguien competitivo". De todas formas, en la city no lo ven viable, ya que la fuente, en estricto off the record, agregó: "Pero si lo hace tarde y mal, no va a servir. Debería ser ahora. Y no va a pasar".

Desde Consultatio, Martín Przybylski, portfolio manager, opinó: "El riesgo pais superó hoy los 920 puntos, alcanzando un máximo del gobierno de Macri, mientras que el CDS a 5 años (seguro contra default) pasó los 1000 puntos esta mañana. Los bonos en dólares están cayendo entre 2% y 4%, lo que denota que la deuda argentina se encuentra en este momento sin ningún tipo de sponsor ni local ni internacional que haga sostener los precios".

Por otro lado, el dólar se fortalece en el mundo, lo que vuelve más atractivos a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Una mayor demanda de estos títulos hace que se ensanche aún más el spread entre los bonos estadounidenses y los domésticos; en definitiva, incrementar el nivel del riesgo país.

El riesgo país es un indicador elaborado por el JPMorgan que mide la diferencia en los rendimientos que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y las del resto de los países, por eso la baja de los precios de los bonos -lo que implica una suba en los rendimientos, porque a menor precio mayor premio esperado al vencimiento- dispara el riesgo país.

Cuando terminó el gobierno de Fernández de Kirchner, el indicador se ubicaba en los 480 puntos, y si bien para fines de 2017 había caído a niveles de 350 unidades, en un año se duplicó: a fin de 2018 registró 732 puntos. Es decir que, en lo que va de 2019, el riesgo país sube más de 100 enteros, o un 17%. En cuanto al avance bajo el gobierno de Macri, es del 78%.