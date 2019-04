La hija de De la Sota le respondió a Carrió: "No todo vale para conseguir votos"

Candelaria De la Sota se dirigió por Twitter al presidente Mauricio Macri para que le exija a Elisa Carrió, su aliada y cofundadora de Cambiemos, que se disculpe con ella y su familia tras el exabrupto que protagonizó la diputada en una recorrida por Cruz del Eje, para apoyar la candidatura a gobernador de Mario Negri, donde expresó: "Gracias a Dios murió De la Sota".

"Presidente @mauriciomacri, espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos", escribió en su cuenta de Twitter la hija del ex gobernador cordobés.

Presidente @mauriciomacri, espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos. — CandelariadelaSota (@delaSotaCande) 23 de abril de 2019

Tras la viralización del video con sus dichos, la líder de la Coalición Cívica pidió disculpas y apeló, una vez más, a cuestiones místicas para asegurar que sus palabras fueron malinterpretadas.

"La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del ex gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras", tuiteó.

La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas.

En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 23 de abril de 2019

Carrió estuvo este martes recorriendo distintas localidades de la provincia de Córdoba para apoyar la candidatura a gobernador del radical Mario Negri. Fue durante un acto en Cruz del Eje donde, al ser consultada sobre su fama de "denunciadora", la diputada lanzó la cuestionada afirmación. "Gracias a Dios que murió De la Sota, porque ahí sabrían qué es una denunciadora", fue su frase completa.

Antes había hecho lo mismo en la ciudad de Rosario, adonde acudió para acompañar al José Corral, quien también competirá por la gobernación.

Durante su visita a la ciudad santafecina Carrió lanzó una polémica frase en la que asoció al exgobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, con el narcotráfico. "Si quieren votar por Los Monos, voten a Bonfatti", sostuvo en referencia a la tristemente célebre banda santafesina.