Gigante de la mensajería china Tencent invierte en la fintech argentina Ualá

El escenario fintech local recibió a un nuevo inversor extranjero de peso entre sus filas. Se trata del gigante asiático Tencent, un holding chino cuyas subsidiarias proveen productos y servicios de Internet. Es uno de los más grandes de la región. El monstruo asiático dueño de la red de mensajería WeChat se sumó así a los inversores George Soros y Steve Cohen que ya habían apostado por la fintech local Ualá.

"La inversión de capital se utilizará para continuar desarrollando la empresa de tecnología financiera en la segunda mayor economía de Sudamérica" dijo Ualá a través de un comunicado. Tencent cuenta con varias inversiones en América Latina, entre ellas una apuesta de u$s 90 millones en Nubank de Brasil que anunció en octubre pasado. WeChat, su red de mensajería y pagos, tiene 1000 millones de usuarios activos mensuales en China.

Ualá, que debe su nombre a un juego de palabras entre Wallet (billetera en inglés) y Voilá (que denota sorpresa en francés), es una de las tantas empresas del ecosistema fintech local. Es una app que ayuda a los usuarios a manejar su dinero con una tarjeta Mastercard prepaga internacional gratis, todo vía telefónica, sin necesidad de tener una cuenta en un banco. Mediante esa tarjeta, se pueden contratar servicios como Netflix, Spotify o comprar en cualquier sitio web o comercio de la red. El servicio, incluso, permite realizar transferencias inmediatas y gratuitas.

"Desde que salimos al mercado tenemos más de 400.000 tarjetas emitidas. Más del 1% de los argentinos ya tiene Ualá. Realmente, me llena de orgullo", remarcó Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, en diálogo con El Cronista, al precisar el crecimiento de su proyecto en un contexto complicado para el país. El dato corresponde al pasado mes de octubre de 2018. "Mi objetivo de acá a un año, tener un banco sea una elección y no una necesidad", completó. La empresa no reveló el monto de la inversión.

La compañía ya recaudó u$s 34 millones en su ronda Serie B y Goldman Sachs Investment Partners proporcionó más de la mitad del capital. Otros inversionistas incluyen Ribbit Capital, Jefferies Group LLC, Point72 Ventures de Steve Cohen y la oficina familiar de George Soros. Esta recaudación se sumó además a los US$10 millones de acumulados en una primera ronda.

A través de un comunicado James Mitchell, chief strategy officer de Tencent, dijo "Ualá se ha desarrollado significativamente desde su lanzamiento en octubre de 2017, gracias a la visión y las capacidades de ejecución de su equipo de management. Estamos emocionados de convertirnos en socio estratégico de Ualá y de compartir nuestra experiencia en servicios fintech".