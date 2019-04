Exabrupto de Carrió en Córdoba: "Gracias a Dios, murió De la Sota"

"Ví robarnos y que todo el mundo callara y que yo sea la denunciadora. Gracias a Dios murió (el ex gobernador José Manuel) De la Sota, porque ahí sabrían (lo) que es una denunciadora". De visita en Córdoba para apuntalar al candidato oficalista Mario Negri en una provincia clave para la Casa Rosada, el exabrupto de Elisa Carrió en Cruz del Eje tomó ayer dimensión nacional.

Después del repudio que generó su frase en las redes sociales sobre el ex mandatario cordobés fallecido en septiembre del año pasado, la diputada de Cambiemos bosquejó una pedido de disculpas en su cuenta de Twitter. "La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas", escribió primero.

"En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras", concluyó la líder de la Coalición Cívica.