Vidal lanza su plan 'alivio' para contener el impacto de la inflación

En línea con el plan anticrisis oficializado la semana pasada por la Casa Rosada y en una clara apuesta por mostrarse activa y preocupada por el impacto en la inflación en el territorio bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal anunciará mañana un paquete de medidas que incluirá el congelamiento de la tarifas eléctricas, descuentos de hasta el 50% para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, y el envío a la Legislatura provincial de una ley de góndolas para controlar la suba de precios.

Además, la batería de iniciativas que Vidal lanzará desde las 11:30 en un acto en la sede de la gobernación bonaerense contempla la implementación de líneas de crédito a tasas fijas del 29% para pymes de la industria textil y del calzado, la puesta en marcha de una moratoria para deudas laborales con el Ministerio de Trabajo bonaerense, y un mecanismo de asistencia para los beneficiarios de créditos UVA del Banco Provincia.

Vidal estuvo ayer en un acto de inauguración de oibras con el presidente Macri

"Estamos tomando medidas concretas para acompañar a los bonaerenses y aliviarlos económicamente", explicaron desde la administración bonaerense respecto a los anuncios que hará hoy la gobernadora.

La iniciativas terminaron de definirse ayer luego de la evaluación de las múltiples propuestas que los ministros provinciales acercaron desde el fin de semana al jefe de gabinete de Vidal, Federico Salvai, con la intención de sumarse con anuncios propios al plan lanzado el miércoles pasado por la Casa Rosada.

"Tenemos que dar respuestas para tratar de aliviar los bolsillos en este momento complicado", argumentaron cerca de la mandataria, quien hoy al participó de un encuentro organizado por los empresarios del Cicyp enfocó su preocupación en la situación económica y social de la provincia y rechazó cualquier posibilidad de convertirse en la candidata presidencial de Cambiemos de cara a las próximas elecciones.

Descuento del 50% para compras en supermercados: se dispone el regreso del beneficio de 50% de reintegro hasta un tope de reintegro a $ 2000 (antes era de $ 1.500) en compras en comercios y cadenas adheridas con las tarjetas Visa Débito, Visa Crédito y Mastercard Crédito del Banco Provincia. El beneficio tendrá vigencia desde mayo durante el tercer y cuarto miércoles de cada mes hasta noviembre próximo. Las cadenas de supermercados que ya adhirieron al programa de descuento son Coto, Día, Carrefour, Jumbo, Disco y Vea de toda la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Los productos alcanzados por el descuento serán: Alimentos en general (incluyendo los alimentos frescos), frutas y verduras, cortes seleccionados de carne vacuna (tapa de asado, paleta y roast beef), todos los cortes de cerdo (origen nacional), bebidas sin alcohol, productos de limpieza, productos de "Precios Cuidados". Los reintegros por compras efectuadas con tarjetas de débito serán realizados en los 10 días hábiles posteriores a la compra, y con tarjetas de crédito las compras deben realizarse en un solo pago y los reintegros se harán en los próximos dos resúmenes. Las personas que no sean clientes del Banco Provincia podrán acceder a la promoción solicitando su caja de ahorro gratuita que los habilita a tener la tarjeta de débito Visa.

Congelamiento de la tarifa de luz: se suspenden los aumentos de consumo eléctrico previstos para los meses de mayo y agosto (4% en cada tramo), con lo que los bonaeresenses no tendrán subas en la tarifa eléctrica durante el resto del año.

Topes para créditos hipotecarios UVA: Están destinados a los beneficiarios de los 17.500 créditos hipotecarios UVA otorgados a través del Banco Provincia, que equivalen a más de $ 22.000 millones de pesos. Las medidas contemplan la puesta en marcha de un mecanismo de evaluación para que las cuota de los créditos hipotecarios desde el 24 de abril al 31 de diciembre no excedan el 30% del monto del salario; la suspensión de ejecuciones hipotecarias por un 1 año y la condonación de intereses punitorios.

Líneas de crédito para industria textil y del calzado: desde el Banco Provincia se sostendrán las actuales líneas de créditos para las pymes y se lanzará una nueva con especial foco en la industria textil y del calzado. La medida contempla una línea de descuento de cheques al 25% hasta 120 días y una nueva línea de capital de trabajo para pymes al 29% con tasa fija en pesos hasta 12 meses.

Moratoria para deudas laborales con el Ministerio de Trabajo: incluirá las deudas laborales no judicializadas con la cartera laboral bonaerense para este año, iniciativa que -según las autoridades provinciales- beneficiará a alrededor de 30.000 pequeñas y medianas compañías del distrito. La moratoria incluirá la condonación del 100% de los intereses de las deudas y se abonará en un plan de pagos que entre 6 y 60 meses. El ingreso a la moratoria implica la suspensión de las medidas cautelares sobre pymes, las que a su vez podrán convertirse en proveedoras del Estado y acceder a líneas de crédito del Banco Provincia.

Ley para la promoción de la competencia: la iniciativa apunta a ayudar a las pymes a colocar más productos en los supermercados y garantizar la presencia de más de una marca por producto, con mayor variedad y mejores precios. El proyecto alcanza a mayoristas que no comercialicen sus productos exclusivamente, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, y establece que estos comercios deberán contar en sus góndolas con productos de no menos de 4 proveedores distintos por artículo. Además, se dispone que los productos de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas (de cualquier manera vinculadas o integradas) no deben superar el 30% del espacio de cada góndola. La iniciativa también fija que los comercios deberán destinar un 10% de espacio para productos de pymes y que la ubicación de la mercadería deberá ser rotada periódicamente, de manera tal que toda la mercadería independientemente de su proveedor esté a una altura de visión horizontal, durante el mismo tiempo. Respecto a las sanciones, el proyecto -cuya autoría responde al ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza- establece que en los establecimientos donde sea verificada una infracción serán aplicados apercibimientos, multas, decomisos, clausura del establecimiento o suspensión del Registro de Proveedores.