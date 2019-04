Una dupla de larga tradición: los políticos y sus libros de campaña

En febrero de 1946, justo cuando se presentó la fórmula Juan Domingo Perón-Hortensio Quijano, el gobierno de Estados Unidos difundió a través de la agencia Associated Press su "Blue Book on Argentina", auspiciado por el ex embajador norteamericano Spruille Braden. El candidato lo aprovechó para inventar su famoso slogan "Braden o Perón" que se pintaría en las paredes.

Ya electo Presidente, Perón sacaría el suyo como respuesta: el libro Azul y Blanco. También de 130 páginas, pero impreso en papel de diario. Se editaron 80 mil ejemplares.

Décadas después, en 1989, tal vez a modo de homenaje (por no acusarlos de otra cosa), la dupla Carlos Menem-Eduardo Duhalde editaron su propio "Libro Azul y Blanco", también de sencilla cuadernación, bajo el subtítulo "Toda la verdad que el pueblo quiere saber". Chicana de la época: incluyeron una dedicatoria al riojano que le hizo el cordobés Eduardo Angeloz, su contrincante radical en aquellos comicios. El finalmente derrotado, sin lograr desmarcarse de la economía alfonsinista, también editó su libro.

"Por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza", es una de memorables párrafos del libro, una frase que tomó otra connotación en los frívolos 90'. Era de distribución gratuita y hoy se consigue por $ 250 en Mercado Libre.

A falta de conocimiento nacional, con una TV que no llegaba a todas partes y sin internet para propagar su figura, los libros eran una constante de las campañas electorales. Una tradición que continuó, mientras el mercado editorial iniciaba su inevitable declive. Los escritos oficiales suelen ser menos atractivos que las biografías no autorizadas.

Para la caótica campaña de 2003, post-hecatombe, aún con el impulso comunicacional del duhaldismo, un cuasi ignoto Néstor Kirchner también promocionó un libro para enfrentar a un archiconocido Menem. El santacruceño apeló a un formato contante entre los políticos: "conversaciones" con Torcuato Di Tella, bautizadas "Después del Derrumbe". Piden hasta $ 2400 en Mercado Libre por un ejemplar.

A modo de variante, el puntano Adolfo Rodríguez Saá, cuya presidencia de una semana lo había ayudado en el apartado del conocimiento, apeló a un comic: "Adolfo contra los gorilas", lo llamó. Piden $550 por él.

Para las siguientes presidenciales, Roberto Lavagna editó "La Argentina que nos merecemos". En su síntesis invita al lector a indagar en el "modelo económico que diseñó tras el derrumbe catastrófico de la convertibilidad". Nuevo se consigue a $699.

Para 2011 salieron los libros de dos postulantes que quedaron muy detrás de Cristina Fernández de Kirchner: el de Hermes Binner, con el para nada llamativo título de "Primer gobernador socialista de la Argentina" (desde $170) y otro de Elisa Carrió, una asidua escritora, con sus propuestas redactadas por dirigentes de la Coalición Cívica de entonces, como Alfonso Prat Gay, Fernando Iglesias y Patricia Bullrich. Se vende por $120.

Sin dudas, el libro más ambicioso de 2015 fue el de Daniel Scioli y su "La Gran Argentina", como su lancha de offshore. Con la promesa de "mil imágenes" a todo color en sus 312 páginas, tiene poco texto, epígrafes en algunas instantáneas. A pesar de ello, Mario "Pacho" O'Donnell figura como "asesor literario". En promedio, se consigue a $200.

Y llegamos a hoy. Con un precio de lanzamiento de $599, el "Sinceramente" de Cristina Kirchner no es el primero: Felipe Solá sacó "Peronismo, Pampa y Política" ($689 nuevo) y lo que debería ser una pelea peronística-judicial por el copyright: Scioli ahora presentó "El otro camino" ($569 en librerías), meses después de que Agustín Rossi publicara "Hay otro camino" ($435).

También hubo otros que intentaron usar páginas para posicionarse, sin mucho éxito. Florencio Randazzo editó, entre otros, "Mejor que decir", acortando una de las máximas peronistas. Mario Das Neves sacó su biografía con la que esperaba apuntalar su candidatura presidencial. El matancero Fernando Espinoza le pidió a Any Ventura que escribiera su "Vida y secretos de un militante".