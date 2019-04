El Tesoro tuvo que pagar más tasa de la que esperaba por u$s 750 M en Letes La tasa de corte mínima había sido fijada en 5%, pero terminó teniendo que cortar en 5,47%. Colocó u$s 750 millones, el monto total que buscaba, aunque vencieran u$s 1215 millones esta semana