Recomendación del Citi: "Prepárese para la volatilidad y compre acciones argentinas"

"Prepárese para la volatilidad a corto plazo y compra acciones argentinas", dice Citigroup.

"El mercado subestimó las probabilidades de continuidad de la política en los próximos años", escribieron los analistas de Citi, reiterando su calificación sobreponderada para las acciones de Argentina.

Para los analistas, "el próximo gobierno probablemente apoyará el préstamo de u$s 56.000 millones del país del Fondo Monetario Internacional, que es la "clave para que las acciones funcionen".

"Las acciones argentinas no han sido extrañas a la volatilidad, ya que los inversores se preocupan por si el presidente Mauricio Macri ganará la reelección en octubre en medio de cifras de inflación de dos dígitos", indica el informe. Y agrega: "El índice MSCI Argentina bajó un 4,3% este año, y eso está por encima del 52% de 2018". Pero para Citi, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien está reflexionando sobre su regreso, no ha podido aprovechar La difícil situación económica, que es un buen augurio para la renta variable. Varias encuestas la tienen en un empate virtual con la coalición Cambiemos de Macri.

"Tener un empate virtual hoy debería ser visto como un elemento positivo cuando se considera que estamos en la peor parte del ciclo, con una actividad económica en alza y una inflación más alta de lo esperado", escribieron los estrategas liderados por Julio Zamora en un informe. "Si el tipo de cambio se estabiliza, las encuestas de Cambiemos deberían mejorar, y esto debería ser muy positivo para las acciones argentinas".