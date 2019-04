Macri y la posibilidad de Lousteau como Vice: "Lo estoy conociendo"

Mauricio Macri fue entrevistado en Canal 9 en el programa "Nada Personal" y dejó una frase que puede leerse como una invitación a participar de una fórmula presidencial a Martín Lousteau. "Lo estoy conociendo", dijo sobre el diputado nacional de Evolución, ex ministro de Economía del kirchnerismo y ex embajador en Estados Unidos durante la gestión actual. Sin embargo, le puso un freno a una pronta definición sobre el tema. "No voy a pronosticar Vice", aseveró.

Macri también habló de su candidatura y las elecciones de agosto y octubre. "El kirchnerismo tiene la misma intención de voto y muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos. Va a ser una elección pareja", aseguró el Presidente.

Y sobre supuestos roces en el PRO, los negó: "Es un mito que Vidal y Larreta no se llevan bien con Peña".