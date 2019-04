Productores demoran ingreso de dólares

Hace varios días que venimos hablando del dólar en la Argentina, y de las altas probabilidades que tenemos de sufrir una fuerte corrida bancaria en el futuro cercano. Hay un elemento clave: los dólares de la cosecha recién comienzan a entrar, pero los productores ya prometen demorar el ingreso que tanto necesita el Gobierno.

El hecho de que la Argentina tenga una cosecha casi récord (con un aumento este año del 6% de la cantidad de trigo y del 57% en el caso de la soja), no garantiza que haya un ingreso inmediato de dólares. Para entender esto, es necesario conocer la mecánica de funcionamiento de venta de granos.

Cuando los productores venden sus granos, pueden hacerlo principalmente en dos modalidades: 1. Fijando precio hoy; 2. Con precio "a fijar". Para esto, no importa mucho si los granos se los venden a un acopiador o a un exportador. Lo que sí es importante, es que sólo cuando el productor fija el precio, los exportadores liquidan los dólares para darle los pesos al productor.

Cuando el precio queda "a fijar", los exportadores venden los granos (y se cubren en el mercado de futuros) pero no liquidan, ya que al productor no le tienen que dar los pesos aún. El hecho de ver los puertos de Rosario y Bahía Blanca al tope de capacidad, solo indica que se están entregando los granos, pero no indica si las ventas fueron hechas fijando precio o "a fijar".

Hoy se estima que sólo el 30% de la venta ha sido fijando precio. ¿Por qué? No necesariamente porque al productor le interese el tipo de cambio con el dólar, sino porque no le gusta el precio internacional del maíz y la soja que cuando se tienen en cuenta las retenciones, están aproximadamente un 25% por debajo del precio del año pasado (cuando iniciaron la siembra, la soja a mayo valía u$s 285 la tonelada y hoy -con retenciones incluidas- vale u$s 220).

Cuales quieran sean los motivos, en última instancia, quienes determinan el momento de ingreso de los dólares son los productores cuando fijan el precio. ¿Cuándo lo pueden hacer? Podrían demorarse de tres a seis meses.

Si no aparece la tan esperada oferta de dólares de la cosecha, entonces es más probable que estemos cerca de una aceleración del tipo de cambio donde el dólar vaya a buscar la banda superior en los $ 51.

El mercado ya está tomando nota del riesgo cada vez mayor de una nueva devaluación y está castigando en la bolsa especialmente a las empresas energéticas, cuyas tarifas resultarían menos dólares con una nueva devaluación.

El hecho de que el riesgo país se haya escapado por sobre los 800 puntos, es de enorme preocupación porque indica lo que está haciendo el dinero institucional: se está retirando de los activos argentinos.

El mercado tiene sus serias dudas de que el campo sea quien nos "salve".