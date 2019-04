Veranito abortado: inversiones de no residentes volvieron a salir en marzo

El veranito financiero duró muy poco. En marzo, el saldo de entrada y salida de inversiones financieras desde el exterior fue negativo después de arrojar un resultado positivo en febrero, en lo que había sido el primer ingreso de inversiones de no residentes desde el inicio de la corrida contra el peso.

En marzo, la inversión "de portafolio" (en colocaciones financieras, en lugar de en la economía real) mostró ingresos por u$s 1244 millones y salidas por u$s 1487 millones. El saldo neto, por lo tanto, fue una salida de u$s 243 millones en el mes.

El número -menor frente al récord de salida de u$s 1363 millones en mayo del año pasado o el récord de ingreso de u$s 1978 millones de septiembre de 2017- tiene como dato significativo el cambio de tendencia que no pudo ser. Esto es porque tras 10 meses consecutivos de salida neta de inversiones de no residentes, febrero había mostrado el primer número positivo con un flujo de ingreso de u$s 175 millones que fue el primero después del inicio de la corrida contra el peso en abril de 2018.

Veranito

"Lo que tuviste en febrero fue un veranito tras varios meses de salida, habías tenido un ingreso de casi 10.000 millones en 2017, prácticamente todo eso salió en 2018 y el pequeño ingreso de febrero tuvo que ver con un veranito financiero con el tipo de cambio estable y una tasa de interés que también estaba cayendo", dijo Martín Vauthier de EcoGo. "La baja de la tasa incentivaba a tomar posiciones en pesos, pero con un riesgo país muy alto era muy difícil mantener la baja de tasas sin que ajuste el tipo de cambio, por lo que el proceso se revirtió y probablemente se repita en los próximos meses en la medida en que el riesgo país no ceda", agregó.

"Lo que ocurrió a fines de febrero es que se publicó un dato de inflación de enero peor que lo esperado, eso empezó a tirar las tasas para arriba y algunos evaluaron que el proceso de desinflación se interrumpía", coincidió Miguel Zielonka de Econviews.

Institucionales desarmaron posiciones

En su informe mensual sobre el mercado de cambios, el Banco Central detalló ayer que los inversores institucionales -fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos de cobertura, compañías de seguros, tanto residentes como no residentes, generaron una salida neta de u$s 900 millones, a contramano de los u$s 100 millones que habían vendido en mismo mes del año pasado (ventas que implican un ingreso de divisas).

El rubro que más peso tuvo en ese movimiento fue la "compra-venta de títulos valores" que arrojó una salida neta de u$s 680 millones en marzo a lo que se le sumaron compras netas de billetes por u$s 120 millones.

Datos del Banco Central

La reversión coincidió, además de con la vuelta de la volatilidad cambiaria, con la aplicación de un tope a las tenencias de Leliq a los bancos por parte del BCRA. Entidades que habían tomado divisas de sus casas matrices en el exterior para pasarlas a pesos y aprovechar las tasas que pagaba la autoridad monetaria debieron desarmar parte de sus tenencias.

"Un contexto externo favorable, al que se le sumó carry de corto plazo estimulado po bancos, el cual el BCRA frenó fijando limites a las tenencias de Leliq hasta el 65% de los depósitos", resumió el economista Hernán Hirsch.

La salida de inversiones de residentes y no residentes, junto con la demanda por divisas de personas físicas, llevó a la "formación de activos externos" (la fuga, si se quiere) a u$s 1771 millones en marzo, después de haber caído a u$s 965 millones en febrero (en ambos casos, un retroceso del 28% interanual).