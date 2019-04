Prestarle a dueñas de Pymes supone una oportunidad de u$s 2000 M

Es sabido que hoy en la Argentina no es fácil conseguir crédito para nadie. Pero un informe muestra de forma elocuente la existencia de una brecha de género en el acceso al financiamiento en la Argentina.

En términos generales, esa distancia es de unos ochos puntos, ya que 44% de las mujeres tiene esa posibilidad contra 55% de los hombres. Pero en líneas como las comerciales llega a 20 puntos (40% contra 60%) y en hipotecarios escala a 32 (34% contra 66%). Saldar esa diferencia supondría otorgar 640.000 nuevos créditos.

De hecho, en la Argentina, donde por motivos obvios no existe una fuerte cultura de endeudamiento, sólo 40,7% de las mujeres solicitó algún tipo de préstamo en su vida en relación a 47,1% de los hombres.

Estos son algunos de los tantos datos recopilados en un informe de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), el organismo del Banco Mundial que financia al sector privado, realizado en colaboración con el IAE, de la Universidad Austral y el apoyo de Goldman Sachs.

El trabajo, enfocado en esta disparidad de acceso pero en el caso específico de las mujeres emprendedoras, dueñas de Pymes, busca llevar evidencia a los bancos de un nicho claramente desatendido o al menos, subestimado.

Es que el 72% de estas empresarias no accede o bien sólo ve parcialmente satisfechas sus necesidades de fondeo. Un nicho desatendido y, que según IFC, representa una oportunidad de negocio que estiman en u$s 2.000 millones en base a una línea promedio de u$s 80.000.

El informe será presentado en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) este miércoles y será la ocasión de un intercambio del que participarán Carolina Dams, profesora del IAE, Clarisa Estol, Chair G20 Business Women Leaders Task Force y Sergio Lew , CEO de Santander Rio.

Disparidades

El diferencial de género no sólo varía de forma significativa según el tipo de préstamo (el más bajo, de 6 puntos, corresponde a tarjetas y préstamos personales) sino que también hay grandes divergencias según la zona geográfica.

Por ejemplo, en CABA la brecha es de 22 puntos (90% vs 68%), y en Provincia de Buenos Aires, de 8 puntos (51% vs 43%). En provincias como Santa Fe y Mendoza, la brecha es de 10 puntos porcentuales.

Goldman Sachs asegura que disminuir la brecha crediticia de género podría aumentar el ingreso per cápita en los mercados emergentes en un 12% para 2030.

Y cuando se trata de las castigadas Pymes locales, la situación no es diferente, ya partiendo del hecho de que sólo el 21,1% de las pequeñas y medianas empresas del país tiene exclusivamente dueñas mujeres. Son unas 35.000 Pymes.

En otro 18%, no obstante, las emprendedoras deciden junto con socios varones, según datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Es decir que detrás del 39,1% de las Pymes hay una mujer que toma decisiones.

Pero las emprendedoras tienen peor opinión de sus bancos que los empresarios (63,7% de satisfacción contra 78,7%).

El 67,3% de los empresarios y emprendedoras cree que las entidades bancarias entienden los requerimientos de sus clientes. Pero esa proporción varía según el género: el 75,4% de los hombres afirma que el banco entiende sus demandas contra el 65,3% de las mujeres.

El vínculo con las entidades financieras es amigable para el 74% de los consultados pero, nuevamente, la opinión favorable es más frecuente entre hombres que entre mujeres (85,2% versus 74%).

Mejores pagadoras

Se trata de uno de los argumentos fuertes a la hora de defender la llamada "banca mujer". Las estadísticas muestran que efectivamente ellas tienden a atrasarse menos en los pagos cuando se endeudan.

Las carteras para las Pymes lideradas por mujeres tienen menos préstamos improductivos (Non Performing Loans o NPL) que las carteras de préstamos totales a Pymes: en una muestra de 154 clientes bancarios de IFC la proporción era de 3,6% para las mujeres contra 4,5% para las carteras de préstamos totales.

Desde IFC, donde vienen trabajando en este tema ya en muchos países en alianza con los bancos, aseguran que la Argentina está bien posicionada para convertirse en líder del tema.

El Foro Económico Mundial, en su Informe sobre la Brecha de Género en el Mundo 2018 (el cual mide la inclusión de las mujeres en la economía) clasificó al país en el puesto 36 entre 149 participantes a nivel mundial, y a la cabeza del ranking regional.

Susanne Kavelaar, Head Comercio Exterior Latino America de IFC apuntó: "A nivel mundial, las mujeres reciben menos financiamiento que los hombres. Están subrepresentadas en todos los niveles del sistema financiero global, desde depositantes y prestatarios hasta capital privado y reguladores y miembros de la junta de bancos. IFC lleva décadas apoyando a mujeres emprendedoras y nuestra experiencia nos muestra que son una clave para el desarrollo y creación de empleo. Además, son una oportunidad de negocio altamente rentable para las instituciones financieras."