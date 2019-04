Pacto de caballeros

Resulta que hay un presidente que enfrenta graves problemas, que está en emergencia. Prometió y mucho de lo que dijo no cumplió. Que lleva como un trofeo, un historial de doce elecciones ganadas. Que tiene un co-equiper que se transformó en su altar-ego pero que lo hizo descender por un abismo, hasta casi tocar el infierno. Que Macri necesita resucitar, consolidar alianzas y recuperar confianza que como la viriginidad, cuando se pierde no se recupera jamás.

Con diez días anticipados de expectativas y rumores del nuevo mini-plan, con los radicales ilusionados de acercarse a la manija del poder y un riesgo país apabullante, Mauricio Macri en vez de hablar en su calidad de gobernante a la sociedad, elige como escenario e interlocutora a una vecina. Adriana, ya visitada por él y conocida, en una grabación por celu cacera y primitiva. La mujer se queja por la inflación y Mauricio, que actúa de hombre común, cara compungida y nada creíble, de un personaje que nunca sufrió la inflación, coincide con ella en que es un problema fatal.

Segunda escena. La presentación de las medidas que paliarían la crisis para no estrellarse, incluía a tres ministros que pusieran la cara para recibir los cachetazos. Sin presencia del jefe de gabinete y mucho menos del mandamás del ejecutivo. Recaía en ellos la responsabilidad de exponer las ideas y compromisos para los próximos seis meses y así llegar, casi sin aliento al examen final de este octubre. Después de esa fecha, si siguen o no, que cada uno se arregle y todo por la borda. Nada de entusiasmo, sus caras denotaban tragedia y resignación, además de incredulidad, frente a los paliativos que debían ser pastillas para soñar.

Lamentablemente pareciera que el barco ya es el titanic y lo peor es que no hay capitán. Estamos huérfanos. Este plancito o “flancito" no es ni una semilla que haga brotar la esperanza ni un compás de espera.

Desde que Mauricio Macri asumió, nos llenó de globos y ahora quedó como un globo que se pinchó. Anda a inflar un globo pinchado. Su imagen quedó deteriorada hasta el extremo, es sólo un militante en tarea de timbreo. A nuestro presidente se le nota que ya no se siente cómodo con su función, que ya tiene graves problemas de identidad. El problema es quién es y adónde va. Acaso un invento/títere de Marcos Peña y/o la cara visible de un ejecutor topador que fue Rodriguez Larreta?

Macri perdió entre otras muchas cosas, una gran oportunidad. Quedar en la historia como el presidente del ajuste y el responsable de ceñir el cinturón a todos. No abandonó sus promesas al campo, bajó las retenciones. Pero no concretó la promesa de combatir la pobreza, salvo apagando el incendio con más subsidios --léase suicidios para un sector ya casi irrecuperable para la cultura del trabajo. Experto en el fútbol tampoco pudo combatir las atrocidades y corrupciones que se hicieron públicas, y una vez más demostró pertenecer a la barra brava. No pudo ejercer el rol del que viene galopando y con el mazo dando, parejo para todos. De cara a la sociedad, como un estadista, explicar el por qué del recorte y cómo cada sector debía ceder. Según Durán Barba y Marcos Peña, la verdad no es un atributo sino una amenaza. Así estamos. Los del pasado ladrones y mafiosos, y los del presente, tramposos y embusteros.

Y en estas Pascuas, la casa no está en orden. El presente de Cambiemos pareciera presagiar la misma orfandad en un posible futuro. Lo que hasta hace poco creíamos imposible, cada día se vuelve más posible. Señales , incluida el área judicial, más los números de muchas consultoras, presagian un posible triunfo de Cristina. Su vuelta triunfante se programa para el Dia de la Bandera, en un estadio que verá renacer una estrella para muchos paralizante.

Para los que tienen algo que perder, una casa propia, para los que trabajaron de sol a sol, cumplieron con los impuestos , su vuelta es una tragedia griega. Para los que no tienen nada y sueñan con ser protegidos y protagonistas es una estrella que ilumina. Hay que dejar de creer en espejitos de colores, el peronismo alternativo es la misma cueva de ratas que demostró el peronismo en estos últimos setenta años. Lavagna, el economista que despierta expectativa, suma experiencia y conocimiento, pero no asume una actitud de respeto legítimo a las otras fuerzas peronistas. No acepta las internas, el primer reto democrático. Si llega a presidente su práctica no será tampoco muy republicana y difícil con esa marca de origen, concretar un acuerdo con los sectores de poder. El candidato no es precisamente un héroe sacrificado ni el político de nivel que necesita la profundidad de la crisis que atravesamos.

De las medidas y puertitas que se abrieron como salida a esta encrucijada, no hay nada que agregar a los análisis apocalípticos que hicieron economistas de los diferentes sectores. La frase que quedará en la historia y que marca a fondo qué fue y es Cambiemos, es la de Dujovne "esto es un pacto de caballeros”. Como en la Argentina sólo hay pactos de corruptos, y caballeros hace mucho que no vemos porque el feminismo acabó con ellos, este acuerdo queda invalidado de arranque. Que Dios escuche nuestros ruegos, que salve a la Argentina y cuide a los que están afuera del sistema y también a los de adentro. ¡Felices Pascuas!