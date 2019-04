Con críticas empresarias a la fiscalización, sellan pacto de caballeros por los precios

El programa "Productos Esenciales", la principal apuesta del Gobierno para anclar los precios de un conjunto de bienes de consumo masivo para, en 180 días, apuntalar el consumo, tendrá hoy bandera de largada. Será en medio de reparos de los propios empresarios a los controles que el Gobierno prometió a la sociedad para darle cumplimiento y de la nueva Ley de Lealtad Comercial que comienza a regir hoy con la publicación del decreto respectivo en el Boletín Oficial.

A las 10.30 el presidente Mauricio Macri recibirá en la Casa Rosada a los titulares de empresas que integrarán productos al nuevo programa de Precios Cuidados para dar el puntapié inicial.

La clave es ahora el compromiso voluntario de 16 compañías, con 64 productos de 14 categorías a precio fijo por 180 días, en 2500 bocas de expendio de todo el país. El listado incluye yerba, leche, harina de trigo, aceite, puré de tomate, arroz, fideos, polenta, conservas, galletitas, mermeladas, infusiones y bebidas (agua, cervezas y vino). El 29 de abril ya deberían estar todos los productos en las góndolas de los supermercados.

Además, se llegó a un acuerdo con el Consorcio de Exportadores ABC para que abastezcan tres cortes (matambre, asado, vacío) a $ 149 en el Mercado Central y otras bocas de expendio.

Como parte de las medidas anunciadas por los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Producción y Trabajo, Dante Sica; y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el Gobierno anticipó que se fiscalizará fuertemente el abastecimiento. "Vamos fiscalizar con los 350 inspectores del Ministerio que actuarán en todo el país", señaló Ignacio Werner, secretario de Comercio Interior, días pasados ante una consulta de este diario.

Pero el aspecto más controvertido se vincula a las penalidades del decreto de necesidad y urgencia que reemplaza a la ley de Lealtad Comercial. La nueva normativa prevé multas de hasta 10 millones de unidades móviles, esto es $ 200 millones. Según la ley vigente (22.802) las sanciones van de $ 500 a $ 5 millones.

"Yo no creo que pongan estas multas imposibles de pagar", explicó una fuente de una de las empresas que participará de Productos Esenciales. "Hacen un plan de facilidades en la AFIP, y estamos tratando de dar una mano al Gobierno y sobre todo a la gente, no creo que se vuelvan locos con las multas, sería ridículo que te pidan ayuda por un lado y te multen por el otro", agregó.

Para el Gobierno la iniciativa de Productos Esenciales apunta a un doble objetivo. Por un lado, "acompañar a las familias en un contexto difícil" y por el otro, sostener el consumo. Además, es una necesidad en medio de una campaña electoral que empieza a tomar ritmo.

Para los los consumidores, por su parte, es la posibilidad de encontrar en las góndolas algunos productos a un precio algo más bajo que los que no forman parte del acuerdo, en un contexto en que los precios en supermercados y autoservicios sufren ajustes frecuentes. En este escenario, que algunos precios se mantengan por 180 días y que, además, estén disponibles en las góndolas, parece música para los oídos de los golpeados consumidores.

Para las empresas que suscribieron el acuerdo, en tanto, el acuerdo "es una forma de acompañar al Gobierno en este momento difícil". Sin dudas, pueden incrementarse algo las ventas de esos productos, pero en un escenario de suma cero, dado que las ventas que crecen en algunas marcas, bajan en otras. Esto sin olvidar que, según varias fuentes consultadas por El Cronista, con estos productos "vendemos a pérdida".

Si bien las empresas se comprometieron a cumplir con el acuerdo y el abastecimiento suficiente a las bocas de expendio, consideran que la clave del programa es que "se mantengan las principales variables económicas", no sólo que no se escape el tipo de cambio, sino también que tiendan a bajar las tasas de interés, no haya sorpresas con la inflación y se sostenga la demanda.