López Murphy: "El riesgo país refleja el problema de credibilidad del Gobierno"

El exministro de Defensa y de Economía Ricardo López Murphy criticó el acuerdo de precios anunciado por el Gobierno al considerar que es una medida "cosmética" que no resuelve los problemas que atraviesa el país y que observa reflejados en el fuerte aumento del riesgo país, que superó los 850 puntos básicos.

"Estas medidas son pura cosmética. El verdadero test del programa es el riesgo país, es la variable que domina nuestra macroeconomía. Esa noticia refleja el problema de credibilidad que tiene el Gobierno, y no dio una respuesta sobre eso. Tiene que explicar por qué el presupuesto no está yendo de acuerdo a lo calculado. En especial, por qué las retenciones a la exportación no recaudan lo que estaba calculado. Eso debería haber sido el centro de la explicación", comentó en diálogo con A24.

Además, el economista destacó la decisión del Banco Central (BCRA) de fijar el techo de la zona de no intervención del dólar, que, según pronosticó, derivará en una baja de las tasas de interés el lunes, lo que podría originar un "veranito" en la actividad previo a las elecciones.

"La única que tiene importancia es la del Banco Central, que fija el tipo de cambio. No fijaron el tipo de cambio al comienzo del Gobierno porque para fijarlo hay que tener reservas. Creo que esa decisión es la que está generando dudas. Si se fija el tipo de cambio, baja mucho la cotización del dólar, porque ya se pone un techo al precio futuro, o cae la tasa de interés. A partir del lunes, creo que esto debería venir con una importante baja de la tasa de interés, lo que dará un veranito a la actividad económica. Pero mi sensación es que en el resto del mundo no ven con buenos ojos ese veranito pre-electoral", señaló.

En ese sentido, López Murphy insistió en la inutilidad de los acuerdos de precios para bajar la inflación y exigió al Gobierno que explique los problemas de fondo que atraviesan la economía.

"No me caen bien este tipo de medidas, creo que el Gobierno debería haber explicado los problemas, no presentar un acuerdo de precios de cortes de carne. Este no es el camino para resolver los problemas. Si la política económica se va a hacer en los focus group, estamos perdidos. Controlar los precios no es la solución, no sirve en ningún país del mundo", indicó.

Asimismo, el excandidato a presidente señaló que el Gobierno presentó este plan para impostar que "se está ocupando" de bajar la inflación y sumar apoyo para las elecciones presidenciales.

"Supongo que hay un reclamo en la sociedad muy agudo por la inflación y el Gobierno salió a contestar con un paquete de medidas que no soluciona el problema pero pareciera que se están ocupando del problema. Es como cuando un paciente va al médico y en vez de curarlo le da unos yuyos para que el paciente se entretenga", concluyó.