Analistas ven contexto favorable para inversiones en pesos en el corto plazo

Tras el dato de inflación el Banco Central (BCRA​​​​​​) anunció una serie de medidas para controlar la volatilidad cambiaria y dentro de las cuales decidió freezar las bandas de no intervención hasta fin de año. Esta medida combinada con un escenario de tasas altas y de flujo positivo en el ingreso de divisas por la cosecha y la venta de dólares por parte del Tesoro, contribuye a que el escenario sea propicio para llevar adelante estrategias de inversión en pesos para obtener una rentabilidad positiva en moneda dura.

Para distintos analistas del mercado, el hecho de que el BCRA esté decidido en batallar contra la volatilidad cambiaria de cara a las elecciones, abriendo una ventana de tiempo para apostar a activo en pesos, al menos hasta finales de mayo.

El peso se devaluó un 10% en el año mientras que el retorno de haber invertido en activos en pesos alcanza el 11,4% en el año, con lo cual los retornos en pesos compensaron la devaluación acumulada en 2019. Esta foto se alcanzó gracias a la apreciación del peso en las últimas semanas ya que gran parte del año, la tasa no compensaba la suba del dólar.

El BCRA congeló hasta fin de año el techo y el piso de la banda cambiaria y de esta manera, eliminó el ajuste diario de la zona de no intervención, el cual se sitúa en $ 39,75. Por su parte, el techo de la banda alcanza los $51,45. La zona ya no se ajustará hasta fin de año, cuando hasta ahora, se ajustaba al 1,75% mensual. De esta manera, la entidad que dirige Guido Sandleris busca sacarle volatilidad al tipo de cambio y los analistas del mercado ven un contexto favorable para las apuestas en pesos de corto plazo, apoyados por el flujo de divisas internacionales.

Un operador de bonos de un banco local fue contundente al señalar que, ponerle un tope al dólar, dejando a la tasa de interés fluctuante abre las puertas a que los activos en pesos tengan mayor atractivo de corto plazo.

“El BCRA juega fuerte para contener la volatilidad cambiaria, elevando la tasa y fijando la banda superior de la zona de no intervención. Dado el flujo positivo de divisas hacia argentina por la cosecha y las ventas de dólares del Tesoro, entiendo que tiene cierto sentido hoy en día apostar a activos en pesos para obtener una rentabilidad en pesos y buscando ganar en dólares. Aun así, la volatilidad cambiaria queda latente y la amenaza de que dicha estrategia sea exitosa se mantiene con vida, no siendo una inversión para un perfil moderado o conservador”, advirtió el trader.

Ezequiel Asensio, head portfolio manager de Valiant Asset Management hizo un balance de las últimas medidas del BCRA y de Hacienda y de su impacto en el mercado cambiario: “Estas medidas son paliativos de corto plazo con un objetivo eleccionario, buscando dar menos volatilidad en el dólar, alentar el consumo con créditos y bajando la presión sobre las tarifas para no presionar sobre la inflación mejorarando el clima de la sociedad de cara a las elecciones”, anticipó.

Por otro lado, el especialista entiende que este escenario puede favorecer estrategias de carry trade por las medidas de BCRA aunque fundamentalmente por el mayor flujo de divisas que puede derivar en un escenario de mayor calma cambiaria.

“La decisión del Central de planchar las bandas no se condice con el objetivo del FMI de libre flotación y no atraso cambiario para solucionar el déficit externo. De todos modos, creo que puede venir una ventana de cierta tranquilidad cambiaría por los cambios implementados por el BCRA, pero fundamentalmente por la mayor oferta de dólares que se está viendo. Vemos una oferta de dólares que empieza a aparecer y que de manda se mantiene. Creo que podremos ver este escenario hasta finales de junio”, sostuvo Asensio.

Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital coincidió con Asensio al resaltar que este combo monetario, cambiario y de medidas heterodoxas favorecería las posiciones tácticas y especulativas en pesos. “Los inversores más sofisticados del carry trade saldrían ganando, al menos hasta el 22 de junio, fecha clave en la que se empieza a resolver la trama electoral con la presentación de las listas”, dijo.

Ventana de tiempo para apostar al peso

Los flujos pueden ayudar a las estrategias en pesos, junto con la intención del BCRA de desalentar el posicionamiento en dólares, alentando el posicionamiento en activos de pesos.

Axel Cardin, analista de Bull Market Brokers sostuvo que, desde la compañía ven que puede abrirse una ventana de tiempo para hacer carry trade que abarca lo que resta de abril, mayo y junio. “Vemos una ventana de tiempo hasta junio en el cual, apostando a tasas en pesos se podrá obtener buenos retornos en dólares. La calma cambiaria apoyada por el flujo de dólares del Tesoro y del campo que aportarán como mínimo u$s 160 millones diarios extra”, dijo Cardin.

Desde Bull Market Brokers consideraron que puede existir dicha ventana hasta junio sin embargo alertan en que en estos meses, habrá fechas específicas en donde la divisa pueda sufrir algún salto significativo.

El mercado ve un escenario favorable para aportar al peso en el corto plazo

“Son fechas de cobro de cupones o vencimientos de títulos o letras que son en pesos y que puede generar cierta distorsión en el mercado de cambios. Por ejemplo, el Bote que venció esta semana y generó cierta presión en el mercado cambiario. Además, a fines de abril vence una Lecap que está en un 20% en manos extranjeras y si esos fondos no rollean la posición pueden imprimirle cierta presión al dólar. Finalmente, en junio hay una fecha critica, el 21 de dicho mes, ya que vencen dos bonos por casi u$s 2500 millones que, si no se logra rollear, podremos ver un sato en la divisa, potenciada además por el cierre de listas presidenciales el 22 de junio”, dijo Cardin.

En línea con Cardin, Mariano Calviello, head Portfolio Manager de Fondos Fima también sostuvo que el actual contexto de corto plazo, con un tipo de cambio que se apreció al mismo tiempo que se mantienen elevadas las tasas en pesos ofrecería la posibilidad de obtener altos rendimientos en moneda dura.

“El inicio de las subastas diarias podría habilitar una ventana de tiempo en el q se mantenga dicha tendencia. Igualmente, es importante destacar que esta operatoria está sujeta a una importante volatilidad diaria, influenciada no solo por cuestiones locales, sino también internacionales. Por ejemplo, el dólar index ha mostrado una elevada volatilidad diaria, que podría eliminar en un sólo día la ganancia mensual del carry”, agregó Calviello.

Ahora bien, para el head portfolio manager de Fondos Fima, llevar adelante este tipo de estrategias resulta para aquellos inversores que puedan tolerar altos niveles de volatilidad, destinar una posición a este tipo de estrategia puede aportar valor a su cartera de inversiones, siempre priorizando la liquidez del activo con el que se arma la posición de pesos.

Finalmente, Diego Demarchi, Gerente Wealth Management en Balanz sostuvo que desde la compañía están recomendando que a aquellos que tengan dólares se mantengan posicionados de la misma manera, sin migrar a pesos.