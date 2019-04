Pymes celebraron como logros las decisiones del Gobierno fruto del diálogo

Mayer, Díaz Beltrán (CAME) y De Goñi (El Cronista) en el Seminario Pyme

Las medidas puestas en marcha para contener la inflación y empujar el consumo formaron parte del debate que se dio en la edición 12° del Seminario Pyme Buenos Aires, organizado ayer en La Rural por El Cronista Comercial, la revista Apertura y Banco Macro. Gerardo Díaz Beltrán, presidente de CAME, participó en el cierre del evento junto al secretario del área, Mariano Mayer. El empresario señaló que los anuncios reflejan parte del diálogo y el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo y lo consideró el "inicio de un plan de reactivación, pero necesitamos más medidas de fondo para reactivar el consumo y bajar el costo argentino". Mayer, en tanto, recalcó que el Gobierno pudo sostener un foco Pyme y poner en marcha medidas específicas, financieras e impositivas. También se activó un estímulo a las nuevas exportaciones, no afectadas por retenciones.

El titular de CAME también hizo hincapié en la necesidad de acotar el costo laboral. "No estamos a favor de bajar el costo salarial, porque necesitamos que haya consumo", pero remarcó que la actual legislación no ayuda porque impide la adaptación de las pymes a escenarios difíciles. Mayer, sobre este tema, subrayó las ventajas creadas con la reforma de la ley de ART, que bajó la litigiosidad y el costo marginal de la cobertura.

Díaz Beltrán destacó como positiva la eliminación de la tasa que cobraban los bancos por recibir dinero en efectivo, ya que encarecía aún más el financimiento de las empresas. "Entiendo que eso generará un costo para las entidades, pero trasladarlo a las empresas chicas era un abuso absoluto", opinó.

El primer panel del día estuvo protagonizado por los economistas Matías Tombolini y Juan Llach, quienes coincidieron en que la economía está cerca de un piso pero para que se empiece a percibir el rebote falta bastante. "Si tenemos en cuenta cómo fueron los primeros meses del año, la economía marca un punto de inflexión, aunque lógicamente en el consumo se siente menos, se siente más en la inversión y en la exportación", sostuvo Llach.

Para Tombolini, en cambio, la recuperación de la economía "sólo se registrará en las ´planillas de Excel´, y para para que se vea el rebote en las Pymes, falta bastante".

Luego Miguel Kiguel y José María Segura, economista jefe de PwC Argentina, plantearon que existe un proceso inflacionario muy complejo que va a costar mucho bajar. Según plantearon la clave será poder controlar la inflación porque de eso dependerá una posible baja en las tasas de interés.

"Es difícil pensar que las tasas de interés vayan a bajar, si se mantiene alta la inflación", planteó Segura. En esa línea, consideró que el objetivo a lograr va ser el control de la inflación y que de ahí aparecen distintos escenarios: "En el corto plazo, con la nueva política que encaró el Banco Central al dejar la banda fija se intentará anclar las expectativas. Pero en el largo plazo eso genera la posibilidad de reincidir en el retraso del tipo de cambio".

Por su parte, Kiguel sostuvo que "cualquier producto subió entre 40% y 60%. Acá no se trata de un bien en particular sino que tenemos un proceso inflacionario muy complejo que va a llevar mucho tiempo y que va a costar mucho bajar".