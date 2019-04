La palabra de los jugadores del Open Golf

Marcelo Chakeiran es CEO de Business Commercial Management y cuenta que empezó a jugar hace alrededor de 5 años y así empezó su relación con el golf. “Participo de los torneos de El Cronista, a los que nos invitan siempre porque somos suscriptores”, dice el empresario.

“Tiene un formato muy bueno al prolongarse durante todo el año. Creo que es interesante para que sea una buena experiencia de convivencia”, manifestó en la segunda fecha.

Damián Escobedo es hándicap 18 y tiene una empresa de instalaciones eléctricas en obra, entre otras actividades y participar del Torneo es tomarse un respiro de las actividades habituales, entre semana. “Me parece muy lindo, es un encuentro con amigos, que organizan esto. Fui a la primer fecha y aquí estoy de vuelta”, expresa.

Entre sus campos preferidos se encuentran Pilar Golf, Nordelta y canchas del interior, donde disfruta el entorno sobre todo. “Jugué varias veces acá en Pingüinos, ahora hace bastante que no venía y vamos a ver cómo va”, puntualiza.

Carmelo Falsetti vuelve a la segunda fecha con entusiasmo, luego de ubicarse entre los mejores de su categoría. Estuvo en Pilar Golf, donde hizo un buen partido y pese a que la cancha no era de las más fáciles, la pudo desafiar. “Salí bastante mal y no le podía encontrar la mano, pero luego me tranquilicé y mejoré el juego”, cuenta.

Las expectativas se renuevan y los reencuentros se llenan de entusiasmo y ritmo para transitar el campo. Los jugadores buscan divertirse, bajar el estrés, tomar un descanso de la rutina. El golf es más que dar un buen golpe, también se trata de todo lo que se genera a su alrededor.