El FMI respaldó cambios en la política monetaria

El Fondo Monetario Internacional salió a respaldar la decisión del Banco Central de introducir cambios en su esquema de política monetaria. Lo hizo una hora después de que el presidente de la autoridad monetaria, Guido Sandleris, diera una conferencia de prensa en la que dejó inmóvil hasta fin de año el piso y el techo de la zona de no intervención, entre $ 39,75 y $ 51,45, además de que no comprará dólares en el caso de que el dólar caiga por debajo del mínimo de esta ZNI.

"Los últimos datos de inflación muestran que romper con la inercia inflacionaria sigue siendo un desafío difícil para las autoridades argentinas", reconoció su vocero principal, Gerry Rice, a través de su cuenta de Twitter.

"Su esquema de política monetaria actual está diseñado adecuadamente para enfrentar este desafío. Recibimos de manera positiva los cambios en los parámetros del esquema anunciados hoy", avaló en relación a las modificaciones anunciadas.

"Junto con la reciente decisión de extender el crecimiento monetario de base cero a noviembre, estos cambios deberían ayudar a anclar las expectativas de inflación. Confiamos en que los esfuerzos continuos en esta dirección ayudarán a reducir la inflación en los próximos meses", se mostraron optimistas.

El FMI actualizó su perspectiva de inflación para el año y la llevó a 30%, por debajo de las proyecciones de los analistas, que ahora la suben y ven en torno a un 40%.

A su vez, fuentes del organismo sostuvieron que para que se dé la posibilidad de que la inflación termine en 2019 en 30% será clave que las paritarias cierren, en promedio, alrededor de ese porcentaje y, además, que no deberán ser "backward looking", es decir, la pérdida del poder adquisitivo de 2018, que promedió el 13%, no se recuperaría según este esquema.