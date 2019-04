Tras el mal dato de inflación, sube con fuerza el dólar contado con liquidación

El mercado está en shock tras el muy mal dato de inflacion de marzo que alcanzó el 4,7% según el Indec. En general, los operadores de bonos, acciones y tipo de cambio esperaban una inflación del 4% al 4,25% y un dato de 4,7% los dejó completamente en offside. Consultados por El Cronista hablan sobre la sorpresa que trajo el dato y esperan que se vea un impacto en el dólar mañana. Tras el dato de inflación, el dólar del mercado "contado con liquidación", sobrepasó los $ 43,15 para cerrar por encima del 3,3% hoy.

Con el mercado cambiario mayorista cerrado desde las 15, el golpe por una cifra de IPC mayor a la esperada se vuelca al dólar implícito en los bonos soberanos, el contado con liquidación.

"La suba del dolar luego del cierre del oficial anticipa que mañana veremos presion sobre el tipo de cambio", reconocían desde el mercado.

Desde un banco en la city porteña asumían que esperaban un 4,25% para marzo y que cayó muy mal el dato de 4,7%, muy por encima de lo que esperaban. A su vez, coinciden en que el mal dato no está incluido en los precios de la divisa y esperan un mal arranque del dólar mañana. El dólar contado con liquidación cerraba el martes en 43,20, avanzando un 3,3%.

“Estábamos esperando 4,25% y un dato de 4,7% es un muy mal dato estructuralmente. Esperamos que el mercado arranque mal mañana, golpeando a golpeando la curva de lecap y en menor medida a los que ajustan por Cer. Es inconcebible ver 4,7% en un solo mes”, sostuvieron desde el banco.

Dado que la inflación en marzo fue 4,7%, ya acumula 11,8% en lo que va del año. La sopresa es importante ya que las consultoras habían registrado un alza de precios de entre 3,7% y 4,2%, mientras que Mauricio Macri reconoció el lunes que marzo iba a tocar un "pico" de inflación.

Impacto en el dolar y en el resto de los activos

El impacto negativo en el dólar, así como en el resto de los activos, debería verse en los próximos días. En coincidencia con lo que mencionaban desde un banco local, en otro banco de la city agregaban: “Lo lógico es que vendan Lecap y compren futuros de dólar. Eso te lleva puesto el tipo de cambio contado”, dijeron.

Vale recordar que el dólar cerró hoy con un avance de hasta 80 centavos y borró así la baja del lunes, cuando el Gobierno debutó con la primera subasta del Tesoro con dinero del FMI que el Banco Central (BCRA) realizó por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda. Además, con la suba de hoy, el billete rompió con una seguidilla de seis ruedas en caída y el peso argentino pasó de ser la divisa emergente con mejor recuperación del lunes -al apreciarse 1,35%- a ser el martes la que más cayó (-1,70%).

Según fuentes del mercado, la demanda provino de un fondo extranjero, luego de que ayer venció el cupón de los bonos Bote 2023 y 2026 por unos $ 12 mil millones, cuya mayor cantidad se encuentra en manos de un fondo extranjero que buscó pasarse a dólares.

Finalmente, desde una Alyc de la city porteña remarcaron que esto muestra una mala coordinación de la política monetaria de los últimos meses y que existe ya cierto temor de que exista un nuevo espiral negativo contra el peso argentino.

“El eje es la descoordinación de la política monetaria y económica del gobierno. Me preocupa que haya una nueva corrida contra el peso si es que se siguen repitiendo estos malos datos. De no revertirse, estaremos cerca de que se dispare una nueva suba de precios aún más violenta y que no haya tasa que sirva para contrarrestar el temor en el mercado”, alertó el trader.

Expectativas para mañana

Francisco Mattig, Analista de Estrategia de Consultatio Financial Services reconoció que el dato de inflación de marzo vino por encima de lo esperado a la vez que sigue preocupando la inercia inflacionaria, con la inflación núcleo corriendo a un ritmo de 4,6% vs. 3,9% en febrero y 3,0% en enero.

“Todo esto se da en un contexto donde la base monetaria promedio de marzo fue 3,1% inferior en términos nominales respecto de la de febrero y en un contexto donde la actividad económica habría mostrado una retracción contra el mes previo (según estimaciones privadas). En términos de difusión, en marzo hubo 10 de los 13 rubros creciendo por encima del 3,0% mensual, contra solo 5 en febrero y 7 en enero, lo cual preocupa”, recalcó Mattig.

Un importante operador del mercado comentó sin revelar su identidad que el mal dato de inflación no está descontado en el valor del dólar, aunque en la última semana se instaló la idea de un rango 4,2% a 4,5% de inflación.“La realidad es peor que el dato mayor del rango esperado. Además, esto genera un arrastre importante para abril, a lo que se suma los aumentos de regulados y las picardías del fin de semana largo, previo lanzamiento de plan de precios. De esta manera, se instala la idea que para abril tenemos un piso de 3,3%”, dijo el experimentado operador.