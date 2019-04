Brasil: Bolsonaro frena alza del diesel por el fantasma de la huelga camionera

Diez días de huelga camionera en Brasil bastaron en mayo de 2018 para paralizar al país, causándole pérdidas multimillonarias a la mayor economía de Sudamérica con un grave impacto en la distribución de productos básicos.

Ese fantasma se actualizó la semana pasada y ante el riesgo de una nueva medida de fuerza de los camioneros, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó hoy un alza del precio del diesel que preveía implementar la estatal Petrobras.

La medida fue interpretada en los ámbitos financieros como una "intervención" del Gobierno en una empresa controlada por el Estado, pero con capital en bolsa.

Esa supuesta injerencia derrumbó las acciones de la compañía, cuyo valor de mercado se redujo en u$s 8330 millones en una sola jornada.

Pero no fue la única medida que dispuso el gobierno brasileño para atajar el riesgo de que nuevamente se paralice el país: también dispuso créditos públicos por u$s 131,5 millones para ayudar al mantenimiento de los camiones y una inversión de u$s 526 millones en mejorías de carreteras que están en mal estado, las cuales representan el 60% de las vías del país.

El ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, dijo que esas medidas iniciales se complementarán con otras que ayudarán a "mejorar la calidad de vida de los camioneros", por quienes Bolsonaro tiene "un gran cariño y respeto", agregó.



Según el ministro, en las próximas concesiones de operaciones de carreteras al sector privado se incluirá la obligación de que las empresas adjudicatarias se comprometan a construir locales para el "adecuado descanso" de los camioneros.



"En las concesiones actuales, será negociada la inclusión de una cláusula contractual para establecer esa misma obligación", apuntó el ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni.



También anunciaron medidas para simplificar los trámites burocráticos de los fletes y otras iniciativas dirigidas a mejorar la atención a los camioneros en la red de salud pública.



Sobre el precio del diesel -uno de los detonantes del malestar entre los camioneros en la huelga de 2018-, el ministro de Infraestructura dijo que se estudia la creación de mecanismos para impedir que eventuales aumentos de los combustibles sorprendan a los transportistas en medio de un viaje.



Explicó que la propuesta, que será discutida con los gremios, es la creación de una especie de tarjeta de crédito con la que se mantenga el valor del diesel durante cada viaje, de modo que un cambio en los precios no altere los costos previamente definidos.



En relación a la fijación de precios por parte de Petrobras, Lorenzoni dijo que el asunto aún es objeto de análisis, pero subrayó que "el Gobierno siempre ha dicho" que la petrolera "tiene plena autonomía y libertad para establecer sus políticas".