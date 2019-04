Media hora de valentía fue lo que salvó a Notre Dame del desastre total

El incendio voraz que ayer se desató en la catedral parisina de Notre Dame podría haber causado el derrumbe completo del edificio medieval, pero lo impidieron los bomberos con una acción heroica.

El secretario de Estado francés del Interior, Laurent Nuñez, reveló que "en un cuarto de hora o en media hora", "una veintena de funcionarios, poniendo en peligro sus vidas, entraron en las dos torres para abordar el fuego desde el interior y eso permitió salvar el edificio".

Nuñez aseguró que ahora la preocupación de las autoridades es "la seguridad del edificio" y reveló que se detectaron "algunos puntos vulnerables", sobre todo en las bóvedas y en una parte del transepto norte, la nave transversal que forma el brazo corto.

Por ese motivo y como prevención, ordenaron la evacuación de cinco edificios de viviendas colindantes.

Durante las próximas 48 horas se van a prolongar los trabajos para asegurar la estructura del templo en aquellos puntos más sensibles, agregó Nuñez.

Esta mañana el portavoz de los bomberos, Gabriel Plus, confirmó que "el fuego se ha extinguido en su totalidad", pero como "pueden quedar focos residuales", un centenar de bomberos seguirá trabajando todo el día.



Su misión será también extraer, con ayuda de expertos, algunas obras de arte que no pudieron sacarse, añadió.



Los servicios de extinción de incendios calculan que el fuego se propagó por unos mil metros cuadrados de la cubierta, aunquese alcanzó el objetivo que se marcaron -preservar las torres Norte y Sur-.



El ministro de Cultura, Franck Riester, constató que el fuego destruyó dos tercios de la cubierta de la catedral, y en particular, la aguja, en cuya reconstrucción se estaba trabajando y que aparece como el lugar donde probablemente comenzó el incendio.



El Estado francés, como propietario del edificio, se comprometió a implicarse en la reconstrucción y al mismo tiempo lanzó una suscripción para que puedan hacer aportes de donantes privados.