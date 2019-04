Las sanciones occidentales castigan a la economía rusa

En una ostentosa ceremonia, Vladimir Putin inauguró una fábrica de Mercedes Benz ubicada a una hora al norte de Moscú y predijo que sus compatriotas saldrán a comprar los autos que él y sus ministros hace tiempo utilizan. "Con toda seguridad, los Mercedes serán populares entre los consumidores rusos", aseguró.

Populares, sin duda. Pero ¿alcanzables?. Probablemente no, según un informe de la agencia de estadísticas rusa Rosstat publicado días antes de que Putin admirara las líneas de producción de los lujosos sedanes Clase E.

Más de una tercera parte de los rusos no puede darse el lujo de comprar dos pares de zapatos por año, y el 12% no tiene baño dentro de su casa, según Rosstat. Casi la mitad de la población no puede pagarse una semana de vacaciones por año.

Esos datos recalcan la sensación de profundo pesimismo económico en Rusia dado que el tibio crecimiento, los cinco años de caída real de los ingresos, la inflación elevada, la suba de impuestos y los recortes a los beneficios sociales ejercen gran presión sobre la población.

Pese a los altos precios del petróleo y el sólido mercado de materias primas, el gobierno mantiene ajustado el gasto, en una señal de que los cinco años de sanciones occidentales y la amenaza de que surjan más está afectando la economía rusa, que mueve u$s 1,5 billones.

El recorte de gastos profundizó la preocupación por la desigualdad en Rusia. El año pasado, el 3% más rico de Rusia era dueño del 89% de los activos financieros del país.

El mayor descontento de los rusos por la caída del estándar de vida se convirtió en una aguda inquietud para lPutin. Las reformas que elevaron cinco años la edad jubilatoria en 2018 y subieron el IVA a 20% en enero provocaron protestas en todo el país. Y la confianza en el presidente cayó a niveles mínimos.

El ruso promedio tiene 13% menos para gastar que en 2013, sin embargo el gobierno mantuvo un plan de gasto conservador y decidió ahorrar el fruto de los mayores precios del petróleo.