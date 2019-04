Para Macri la inflación tocó techo y desde ahora empieza a desacelerar

El presidente Mauricio Macri admitió ayer que habrá "un pico de inflación en marzo", sin embargo, aseguró que a partir de este mes se darán pasos "para avanzar y erradicarla". El mandatario formuló estas declaraciones durante el acto de inauguración de la planta de Accenture en Parque Patricios.

Más tarde, indicó que "salir de 80 años con una inflación promedio de 62,6% -sin contar las híper- no es tan fácil, porque hay comportamientos culturales que cuesta erradicar", pero aclaró que Argentina ya empezó "a hacer lo que corresponde, que es no gastar más de lo que se tiene". No fueron palabras lanzadas al azar.

El Gobierno sabe que está ante una semana clave en materia inflacionaria, en especial por las expectativas de los actores económicos y los ciudadanos. Por eso está ultimando los detalles de un paquete de medidas para impulsar el consumo y aliviar el peso de la inflación que afecta a amplios sectores de la población. Así, precios minoristas y anuncio de medidas definen gran parte del humor social de esta semana corta.

El Indec dará a conocer hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que según varios analistas daría por encima de 4% en marzo. Incluso algunos consideran que podría llegar hasta 4,5%. De confirmarse este dato, la inflación minorista del primer trimestre del año superará el 11%, la mitad de la estimación incluido en el Presupuesto 2019, que es del 23%.

Pese a este dato, en el Gobierno muestran tranquilidad. En la misma línea discursiva del Presidente, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó que la inflación de abril "claramente será menor". Para el titular de la cartera productiva el dato de marzo responde a una serie de factores estacionales en productos alimenticios como carne o lácteos, porque "la suba del dólar no se había reflejado el año pasado en los precios y tenían que acomodarse en ese sentido".

Sin embargo, Sica enfatizó que "a partir de este mes de abril habrá una desaceleración", basado en que hay un programa consistente que ataca las principales causas de la inflación.

Frente a ello, el Gobierno anunciará el miércoles un paquete de impulso al consumo, que incluye créditos para ciertos segmentos de la población, el fortalecimiento del programa Precios Cuidados, con más productos y más jugadores, e incluso alguna decisión para morigerar el impacto de las tarifas de servicios públicos en los bolsillos de los consumidores.

Aunque no hay detalles, en los últimos días trascendió que el combo de anuncios tendrá cuatro capítulos. El primero estará enfocado en el consumo y el mercado interno, y tendrá como eje central el acuerdo de precios con jugadores clave de la industria de alimentos y bienes de la canasta básica. Se busca mantener por 180 días los precios de unos 40 productos, de 12 categorías.

Fuentes gubernamentales insisten en que no es un congelamiento ni una política de control de precios, dos opciones que están fuera del ideario del Gobierno. Como fuere, el objetivo es que los precios no se muevan durante ese plazo, que prácticamente coincide con la campaña electoral.

La lista actual de Precios Cuidados estará vigente hasta el 6 de mayo, por lo que se especula que el nuevo acuerdo rija a partir de entonces. La clave hoy pasa por saber cuál es el incremento que el Gobierno autorizará a las empresas para que apliquen sobre los precios actuales, antes del comienzo del nuevo acuerdo.

Por ahora se habla de un "aumento leve", dijeron fuentes consultadas por este diario, que rondaría el 4% o 5%, aunque aún no está ratificado. En algunos sectores consideran que ese incremento sería insuficiente para compensar los aumentos de costos que se esperan en los próximos meses.

Además se dispondría la devolución de hasta $ 2000 por la compra en supermercados con tarjetas del Bapro y créditos para la compra de materiales en corralones; créditos de ANSeS para jubilados y beneficiarios de planes sociales y un plan de pagos para la AFIP para morosos.

El segundo capítulo aborda el frente financiero. Se pediría a los bancos acelerar el plazo de pago a comercios y que definan líneas de crédito para capital de trabajo.

El tercer capitulo está orientado al comercio. Se analiza un pedido de exención de retenciones a las exportaciones que superen el promedio exportado en los últimos tres años. El tema se discutió en los pasillos tras la última reunión de la mesa exportadora. En el Gobierno son reacios a acceder para no alentar otros pedidos de baja impositiva.

Por último, está el capítulo tarifas, en el que se estudia aplazar hasta fin de año cualquier incremento en el valor del gas y también podría ser en el combustible, originado en un pedido de los gobernadores de cambiar "la velocidad del ajuste".