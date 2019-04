Cinco factores que favorecerían una calma cambiaria a partir de esta semana

Analistas coinciden en que a partir de esta semana distintos factores entrarán en juego para generar tranquilidad en el mercado cambiario, algo que se inició la semana pasada, empujando a la divisa a la baja. Existen ciertos factores que potencian dicho escenario correctivo para el tipo de cambio y que podría extenderse en las próximas semanas. Los ingreso de dólares del FMI, la venta de dólares del Tesoro y del agro, y una economía con menos pesos, son los factores que colaboran con la expectativa de una calma cambiaria.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que el hecho de que hayan ingresado más cantidad de dólares del FMI contribuye a un mercado cambiario más equilibrado.

“Entraron finalmente los dólares del FMI por u$s 10.870 millones en las reservas del BCRA, de los cuales u$s 9.600 millones, serán vendidos hasta fin de año a u$s 60 millones diarios hasta fin de año. Además, se percibe una incipiente aceleración de la venta diaria de divisas proveniente del agro. De esta forma, la mayor oferta de divisas se tradujo en un retroceso del dólar cercano al 1.8% en lo que va de la semana hasta $42.9, acumulando en abril una merma un 0.6%”, recordaron.

Dólar más competitivo

Desde Banco Mariva resaltaron que el hecho de que el dólar se encuentre en un nivel más elevado, hace que la economía esté más competitiva.

“Por un lado vemos a un tipo de cambio real competitivo y el cual se ubica en el nivel más alto en ocho años y un 22,5% más depreciado en comparación con el de diciembre de 2015, momento en el que se eliminaron las restricciones cambiarias. A su vez, se ubica un 4,6% por encima del promedio histórico. Con lo cual, en este contexto, no es sorprendente el rápido ajuste observado en las cuentas externas”, comentaron.

Menos exposición a activos locales

Otro de los factores que podría generar cierta estabilidad en el tipo de cambio, según los analistas de Banco Mariva, es que existe actualmente un menor riesgo de salida de fondos ya que los inversores extranjeros redujeron notablemente su exposición a los activos argentinos.

“Al analizar uno de los factores desencadenantes de la corrida cambiaria de 2018 destacamos que los ingresos netos de inversiones de cartera acumulados desde que Mauricio Macri asumió el cargo, se han reducido en casi un 60% desde el pico alcanzado en marzo de 2018. Esto indica un potencial desbordamiento negativo más limitado de un posible episodio disruptivo en el tipo de cambio, ya que estas cifras confirmaron que los inversores extranjeros han reducido notablemente su exposición a los activos argentinos”, explicaron desde Mariva.

Sobre este punto, un operador de un banco de bonos locales agregó que se percibe un mercado internacional de renta fija más limpio en cuanto al posicionamiento de renta fija local.

“Hemos atravesado un proceso de varios meses en los cuales solo vimos venta de bonos argentinos. La presión sigue existiendo porque la sobre-carga fue significativa y todavía hay fondos que están posicionados en Argentina más de lo que desearían estar. De todos modos, en comparación con el pasado, el resultado arroja que el mercado está más equilibrado en cuanto a tenedores de fondos internacionales de bonos argentinos. Esto lo deberíamos percibir con un escenario de potencial recuperación si es que eventualmente, comenzamos a ver buenas noticias desde lo macroeconómico y desde lo político”

Ventas de dólares del Tesoro

El tercer factor que podría generar cierta estabilidad en el tipo de cambio es el hecho de que el Tesoro subastará dólares en el mercado cambiario por un total de u$s 9600 millones a través de subastas diarias de hasta u$s 60 millones que se realizarán desde el próximo 15 de abril hasta el próximo noviembre.

Los analistas de Grupo SBS agregaron que queda claro que el gobierno usará todas sus herramientas para buscar la estabilidad cambiaria, con la gran esperanza siendo los dólares que el Tesoro subastará desde abril.

“Aunque los flujos del mercado cambiario están balanceados, tres grandes factores podrían cambiar esta dinámica: el riesgo político, una erosión de la confianza en el plan monetario y una desaceleración global. En todos estos casos se desataría una dolarización de portafolios que alejaría al gobierno de su escenario ideal, postergando la baja de tasas y la recuperación de la economía. Igualmente, las autoridades contemplaron estos riesgos y tienen en los dólares del Tesoro, un enorme poder de fuego. A modo de referencia, si una masiva dolarización lleva los depósitos a plazo a los mínimos de 2009, alcanzaría con u$s 10.000 millones para contener las presiones. En síntesis, calmar el mercado cambiario antes de la elección es la principal apuesta de Cambiemos para reelegir, y el plan monetario debiera alcanzar para lograr la deseada estabilidad”, dijo Adrian Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS.

Por su parte, desde Banco Mariva agregaron que, “a pesar de que dichas subastas de dólares estén caracterizadas por ser pequeñas y previsibles, lo cual puede disminuir su eficacia para contener la presión extrema de la demanda de divisas, se debe tener en cuenta que la implementación de este mecanismo durante el período de junio a agosto de 2018 contribuyó a frenar la volatilidad del tipo de cambio”.

Cosecha e ingreso de dólares

En línea con el ingreso de divisas al mercado cambiario, existe otro factor positivo que podría colaborar con el ingreso de divisas y que está relacionado con los dólares del agro.

Desde Banco Mariva destacaron que la producción récord de cultivos, así como los patrones de estacionalidad de las exportaciones agrícolas, anticipan mayores ingresos de dólares en los próximos meses.

“Esperamos que la producción total de 2019 alcance un nuevo récord que totalizaría 120.500 millones de toneladas de soja (+ 52.8% anual), maíz (43.8% anual) y trigo (6.0% anual), alcanzando así un valor total de la cosecha de u$s 24.900 millones (+ 36% vs. 2018)”, proyectaron.

Haciendo un balance del mercado cambiario en los últimos meses, desde PPI agregaron que se espera que la oferta de divias se incremente cerca de u$s 130 millones diarios.

“En el bimestre febrero a marzo 2019, entraron u$s 58 millones promedio por día hábil de liquidaciones del sector agro. En la misma línea, en lo que va de abril, esta cifra subió tenuemente a u$s 62 millones, proyectándose que aumente hasta u$s 130 millones diarios hasta junio. A ello, se le sumará la venta de u$s 60 millones provenientes de ventas del sector público acordada con el FMI, siendo mencionable que los pesos obtenidos quedarán depositados en el BCRA y utilizados para los pagos de intereses y amortizaciones de capital en pesos. Así la oferta de divisas en el mercado cambiario (público + privado) se incrementaría respecto de la actual en u$s 130 millones” desde PPI.

Menos pesos y menor riesgo de dolarización

El programa monetario del BCRA contempla reducir la base monetaria y secar la plaza cambiaria de pesos para restar presión a la inflación y que esta, haga lo propio sobre el tipo de cambio. De esta manera, al haber menos pesos las chances de que evidenciemos un proceso de dolarización tiende a estar restringido.

Los analistas de PPI hicieron énfasis en la liquidez del mercado cambiario y resaltaron que la base monetaria no crecerá por lo menos hasta mayo incluido (salvo que el tipo de cambio vaya al piso de la banda), y el crédito seguirá su tendencia bajista ya que el BCRA mantendría las tasas de Leliq (y reales altas). Desde la compañía proyectan entonces que la liquidez seguirá en terreno negativo varios meses más. “Las baja de tasas de Leliq y caída de la liquidez, debiera traducirse como la revancha de los ahorristas en pesos”, anticiparon.

Por último, desde Banco Mariva también remarcaron a la reducción de liquidez de pesos en el mercado como otro factor que contribuye con un escenario de estabilidad cambiaria de corto plazo.

“El BCRA duplicó su esfuerzo para atenuar la presión de la demanda de dólares. Los agregados monetarios más amplios se encuentran actualmente en mínimos históricos, lo que implica menores riesgos de dolarización”, sostuvieron.