BCRA anunció cómo serán las subastas de dólares con el dinero del FMI Se trata de u$s 60 millones diarios, desdoblados en dos licitaciones, hasta alcanzar un monto acumulado de u$s 9.600 millones, correspondiente al cuarto desembolso del crédito stand-by por u$s 57.100 millones.