"Este título me pone en una muy buena posición para el Web.com Tour"

Andrés Echeverría con su copa / Foto de Pablo Elías para Agencia Equisele

Andrés Echavarría se quedó con la tercera edición del Molino Cañuelas Championship que se desarrolló en el Cañuelas Golf Club. El colombiano venció en el segundo hoyo de desempate a Ryan Ruffels y consiguió su segundo título en el PGA TOUR Latinoamérica.

El colombiano, en una gran presentación en el Molinos Cañuelas Championschip, se quedó con el título que le abre paso al torneo oficial del PGA Tour Latinoamérica. Luego de perder el status completo el año pasado, aprovechó la ocasión de su paso por Argentina para recuperarlo y tener condición completa.

El campo del Cañuelas Golf fue nuevo para Echavarría, lo cual no le impidió llegar a la cima. "Es la primera vez que vengo y fue gratamente una sorpresa. En especial, los segundos 9 hoyos me parecen espectaculares", valoró.

"Esta semana me gustó mucho el campo, encontré unas buenas sensaciones y la cosa empezó a marchar desde el primer día. Estaba un poco lejos aún cuando faltaban 9 hoyos y ahí apreté el acelerador bastante y me dí chances en el play off. Fue muy gratificante la victoria", describe el jugador.

Ryan Ruffles en el playoff junto a Echavarría / Foto de Pablo Elías para Agencia Equisele

Sobreponiéndose a los nervios y a la presión, los cuales estuvieron presentes, Andrés obtuvo su segunda victoria en este certamen, luego de haber ganado este circuito en 2016, en el Colombia Classi. "Es mi segundo título en el PGA Latinoamérica y me pone en una buena posición para conseguir status para el Web.com Tour en el año entrante" manifestó el ganador a El Cronista.

"Ya he estado tres veces en el Web, sin embargo estuve bastante nervioso hoy, por no haber estado en una posición así durante mucho tiempo. Pero lo logré manejar bastante bien", puntualizó.

Por su parte, el jugador valoró el nivel de participación en Cañuelas, "hay jugadores buenísimos, muchos que pueden llegar al Web y seguir de largo para el PGA Tour. Incluso, Ryan Ruffels, a quien le gané el playoff, ha jugado alrededor de diez torneos y cada vez vienen más jugadores a jugar este tour, sobre todo porque da la chance de subir", expresó el colombiano.

Echavarría junto a los organizadores / Foto de Pablo Elías para Agencia Equisele

Los Cinco mejores al finalizar la temporada obtendrán la tarjeta del Web.com Tour para 2020 y el que finalice en el primer lugar recibirá el premio Roberto De Vicenzo Award, en homenaje al símbolo del deporte argentino e ilustre embajador del golf en todo el mundo.

"Las cosas cambian cuando estás en ese nivel. Se juega por mucho más dinero, tenés la posibilidad de recibir mucha más ayuda, así que eso hace que este tenga tan buenos jugadores", culminó entusiasmado el colombiano por lo que viene en su carrera.