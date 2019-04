Acuña se distanció del paro del 30 y apuesta a las elecciones

Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, se mostró hoy distante de la posibilidad de que la central obrera adhiera al paro nacional convocado por, entre otros, el frente sindical que encabeza Hugo Moyano y las dos CTA para el próximo 30 de abril.

Si bien Acuña no descartó la medida, dijo que "es momento de trabajar en la política para que este gobierno no vuelva nunca más y darle el apoyo a los que pretendan el mejor proyecto".

Al respecto, afirmó que él no tiene "nada que ver con Moyano ni con la CTA" y dejó en claro que "cuando estuvieron dentro de la CGT nunca propusieron un paro ni medida de acción".

"Ahora no integran el consejo directivo", afirmó el secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio en diálogo con FM Futurock.

"Ellos convocan como sector, como gremio importante dentro del movimiento obrero y está bien", dijo Acuña, aunque rápidamente agregó que la CGT llamó a "cuatro paros nacionales" durante el gobierno de Mauricio Macri.

Mirá también Provincias cerraron 2018 con superávit primario pero más carga de intereses Por primera vez en cuatro años, las 24 jurisdicciones obtuvieron un saldo favorable equivalente al 0,4% del PIB, todo un salto desde el déficit de 0,4% de 2017, con el agregado de que desde 2014 no había un resultado positivo. Sin embargo, un informe del Iaraf también observa cómo creció el peso de los servicios de deuda.

Si bien recalcó la "gran movilización" del pasado 4 de abril, Acuña marcó que desde la CGT piensan que "es momento de trabajar en la política para que este gobierno no vuelva nunca más y darle el apoyo a los que pretenden el mejor proyecto".

"Este gobierno tiene una gran virtud: va a lograr que la oposición se una en torno a un bien en común que es sacar adelante al país", sentenció.

Al respecto, dijo que quiere que el peronismo se una y "presente un proyecto para el desarrollo del país, que la gente lo conozca".

"A partir de ahí que digan quién va a conducir eso y quiénes ocuparan los cargos. Haciendo eso, el frente opositor que se pueda armar gana en primera vuelta", aseguró.

Por otra parte, criticó la posibilidad de que haya un plan para controlar los precios de una canasta de productos y reactivar el crédito de la Anses que, se espera, el gobierno anunciará la semana entrante.

"Dicen que van a bajar los precios pero la gente no tiene un mango", afirmó Acuña.

Y concluyó: "Están tomando por tonta a la gente. Si no toman medidas para que haya consumo y las pymes puedan producir, todo lo demás son espejitos de colores que no van a durar".