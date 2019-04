Deuda, Leliq e inflación, las críticas de López Murphy a la gestión del Central

El economista Ricardo López Murphy analizó la gestión del Banco Central para contener la inflación y los instrumentos que utiliza. En ese contexto, destacó que "cuanto menos recurren los bancos a las Leliq, mejor”. Además, remarcó que “la deuda nos hace mal” pero destacó que no hay riesgo de hiperinflación.

"No estamos en riesgo de hiperinflación ya que el Banco Central tiene un muy buen nivel de reservas", aseguró en diálogo con el programa Métodos Poco Claros por FM La Patriada.

"Nuestro país no tiene tolerancia a los niveles de deuda elevadas. La deuda nos hace mal", opinó el ex ministro de Economía, a lo que agregó: "No estoy de acuerdo con que el Banco Central se endeude". En este sentido, sentenció que "para tener menos deuda hay que generar superávit. No lo estamos logrando".

Además, dijo que "cuanto menos recurren los bancos a las Leliq, mejor” y remarcó: “Es un déficit escondido por el Banco Central".

López Murphy no quiso vaticinar un precio para el dólar, pero aseguró que "el tipo de cambio tiene que ser aquel en que las exportaciones se vean favorecidas". Con respecto a la inflación, además agregó que "la inflación es un problema matemático, no es un problema económico"

Por otra parte, "Argentina tiene un buen nivel de reservas, por lo que no hay riesgo de una hiperinflación". En esa línea, planteó: "No estoy de acuerdo con que haya el Banco Central se endeude. Debería ser el Tesoro Nacional, eso es lo prudente".