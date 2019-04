Por primera vez desde 1997 la empresa Indra no realizará el recuento de votos

El objetivo de reducir el déficit del Correo Argentino a 0 en 2019 se cobró su primera víctima. La empresa española Indra, que desde 1997 realizaba por adjudicación directa los recuentos provisorios de votos durante las elecciones generales en Argentina, quedó tercera en la licitación que se realizó por primera vez para proveer este servicio de cara a las PASO, las generales y el eventual balotaje presidencial. La delantera, por el momento, la lleva Smartmatic, pero aún quedan algunas instancias antes de consagrarla.

El viernes por la tarde en la sede del Correo Argentino en el barrio de Barracas se procedió a la apertura de los sobres con la oferta económica de las tres finalistas. Smartmatic (de origen venezolano, pero actuales capitales ingleses) ofertó u$s 17.093.888; SCYTL (española) u$s 17.899.042 e Indra (española) u$s 19.235.000.

Para llegar a esta instancia tuvieron que cumplir con una primera parte de la licitación que respondía a requisitos técnicos y de antecedentes. Por ejemplo, se solicitaba que tengan sobre sus espaldas al menos 10 años de experiencia y 90.000 mesas procesadas. El consorcio integrado por las firmas Thomas Greg & Sons Limited, Thomas Processing & Systems y Manejo Técnico de Información SA no superó este corte y quedó en el camino.

Ahora las autoridades del correo deberán analizar los balances de las empresas para ratificar que poseen solvencia económica. A la par, como la diferencia entre la oferta de Smartmatic y SCYTL es menor al 10% la segunda tiene la posibilidad, así estaba establecido en el pliego, de mejorar su propuesta. Este punto del proceso licitatorio se incorporó para conseguir el mejor precio. "Cualquier cosa que sea bajarlo, bienvenido", afirmaban días atrás a El Cronista.

El último paso antes de consagrar a una ganadora es la aprobación de la propuesta por parte del directorio del correo. Estiman que entre la última semana de abril y la primera de mayo se oficializaría la adjudicación.

Indra realizaba el recuento de votos desde 1997.

La empresa que resulte finalmente ganadora será la encargada de procesar los telegramas que confeccionan las autoridades de mesa y entregar, no antes de las 22 horas, un conteo provisorio de los votos. Por primera vez el Correo Argentino los escaneará y transmitirá -antes las camionetas los acercaban a una oficina de correo donde recién ahí se escaneaban- hasta dos centros de procesamiento en Barracas y Montegrande. Para esta nueva tarea se debió adquirir un software a través de una licitación de la que también resultó ganadora Smartmatic.

La gran perdedora

Desde 1997 Indra había realizado los recuentos provisorios de todas las elecciones presidenciales en sus distintas etapas. Su oferta, que superó los u$s 19.000.000, la aleja de la más baja y la deja sin la posibilidad de reformularla. Por lo bajo en el Gobierno lamentan la situación. "Dormiríamos tranquilos si ganase Indra porque la conocemos y sabemos que no va a haber problemas", sostenían días atrás.

Hasta último momento la empresa buscó por todas las instancias sacar de la cancha a sus competidoras. Presentó impugnaciones durante el periodo establecido para hacerlo y el jueves una nota jurídica oficial al Correo Argentino. En la misiva solicitó la suspensión de la apertura de sobres y evaluación económica y que se realice “una motivada ponderación del orden de mérito”. “De esta forma – sostenían- se busca evitar que los perjuicios al interés público resulten de una eventual adjudicación a empresas que no revisten garantías y condiciones mínimas necesarias para llevar el proceso adelante”.