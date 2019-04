Coremberg: "La palabra del Presidente está devaluada"

Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Innovación, Productividad y Desarrollo UBA-Conicet, analiza la dífícil coyuntura que atraviesa el país de cara a la elección. Destaca "la orfandad" de propuestas en el Gobierno, pero también en la oposición con vistas a octubre y advierte que el actual nivel de desconfianza que se refleja hoy, por ejemplo, en la suba del riesgo país, resulta "insostenible".

Esta semana se disparó de nuevo el riesgo país a más de 800 puntos. ¿Vamos a estar con esta incertidumbre constante hasta el día de la elección? ¿Es una cuestión de confianza?

-Sí, por supuesto. Primero, es innegable que vamos a tener estas incertidumbres hasta por lo menos las PASO y la primera vuelta. La incertidumbre va a ser mayor dependiendo de qué candidatos entren para el ballotage. Ya en la primer vuelta, sea Cristina, Lavagna u otro candidato, porque está bajo discusión directamente el modelo económico y hasta institucional en el cual funciona la Argentina. La decisión de los candidatos de no hablar de la política económica que van a adoptar genera esta incertidumbre que estamos teniendo, entonces, no veo fundamentals por los cuales el riesgo país tendría que bajar.

En la cena de Cipecc, Macri volvió a ratificar el rumbo frente al establishment. ¿Genera ruido aún que insista en ir por el mismo camino a la luz de los resultados obtenidos?

-Lamentablemente la palabra del Presidente está devaluada por el fracaso en la política económica, que le pongo fecha: el 28 de diciembre de 2017. A partir de ahí, no hubo una política económica de reemplazo. Lo único que apareció fue esto de control de los agregados monetarios, entonces como estamos con un gobierno con falta de credibilidad en su política económica y deterioro político también reflejado en las encuestas, cualquier discurso presidencial o de los ministros principales no es creíble. Por consiguiente, las medidas que puedan tomar van a tener menos efecto que el esperado.

Justamente, el Gobierno prepara una batería de medidas para contener precios, algún crédito blando ¿Pueden tener eficacia teniendo en cuenta el daño en su credibilidad?

-Yo creo que es tarde, hasta hace poco yo pedía un ministro de Economía que reúna en sus manos las decisiones de gasto y financiamiento de ese gasto, cosa que este gobierno no tuvo, incluso, desde el momento de Prat Gay a la fecha. En segundo término, un plan de estabilización y crecimiento, porque cuando se dice "reafirmo el rumbo", yo creo que a nivel de la sociedad no se tiene muy en claro cuál es. Y tercero, adoptar ahora este tipo de medidas, más allá de que las podamos criticar o no, no van a tener el efecto esperado porque la implementación de las medidas ha sido pésima en este gobierno. Más allá de las decisiones de política económica y políticas públicas, implementar un control de precios o una apertura de la economía sin una burocracia eficiente es impensable. Ahora se propone el plan de congelar precios en 40 productos de Precios Cuidados o ley de Góndolas, son cosas parecidas a lo que implementaba el anterior gobierno, no obstante, incluso, en el anterior gobierno no había efecto concreto en el mercado, porque ni siquiera hubo un racionamiento como en Venezuela, porque no era efectivo el control de precios.

¿Por qué?

-Porque cualquier medida adoptada, de coyuntura, que en algún momento en algún país puede ser transitoriamente correcta, en Argentina se la adopta como permanente, como las retenciones, a las que se tuvo que volver porque la devaluación que tuvimos el año pasado, la mayor desde 2001 a la fecha, no fue una decisión de política económica, fue llevada por las circunstancias, por el mercado, a los fines de sincerar cuál era el verdadero tipo de cambio que necesita Argentina para poder competir, cosa que sigue en discusión, porque como la inflación erosiona las ventajas competitivas que te genera una devaluación.

¿Como se sale de esta crisis?

-Yo veo tres ejes que va a tener que asumir el próximo gobierno: primero, una dura política, sea cual sea el presidente; segundo, cómo se compone el Congreso es clave, y la cuantía con que gane el próximo presidente, porque por más que haya un ballotage, antes se va a definir la composición del Congreso. En la agenda está la herencia de la herencia: es decir, el manejo de la deuda pública, el stock de Leliqs, más allá de la licuación que generó la devaluación sobre este cuasi déficit fiscal y el resto del déficit público. Hoy tenemos una especie de equilibrio fiscal a nivel nacional que es muy frágil, entonces en algún momento Argentina, más allá de implementar una reforma del sistema previsional o del sector público, que significa un ajuste, además hay que pensar en la eficiencia de posicionamiento del sector público. No podemos seguir así a los tumbos, el Congreso también es corresponsable de la situación actual al votar una ley de Presupuesto que significó aumentar la presión impositiva al máximo, no solo aumentando impuestos que la ley de blanqueo decía que no iban a aumentar, es decir, inseguridad jurídica, sino trasladando ingresos impositivos para pagar jubilaciones a las provincias. Hoy tenés un sistema previsional sin financiamiento asegurado.

Esto es diagnóstico. ¿Qué habría que hacer?

-Hay que lograr manejar el gasto público sin licuación, sin efectos colaterales de devaluación, sino con política pública. Que las decisiones de gasto se unan a las decisiones de financiamiento, porque el Congreso y el Ejecutivo adoptan decisiones de gasto independientemente de lo que las futuras generaciones van a tener que pagar para que ese gasto se realice. Hay una irresponsabilidad política en defender las jubilaciones y al mismo tiempo manotear al Anses. Eso genera la crisis.

¿Qué debería hacer el próximo gobierno con el acuerdo con el Fondo?

-Lo que pasó con el acuerdo con el FMI I y II fue un aumento del fondo de financiamiento hasta llegar a algo más de u$s 50.000 millones, el punto es que no se nota por los errores de gestión. Se puso toda la carne al asador y se adelantaron los 10.000 millones para pagar deuda pública que nos dio el Fondo para el año que viene a este año. Eso deja una incertidumbre para el 2020 muy grande, de manera que más allá de la suba del riesgo país que refleja el riesgo de pagar deuda pública en todos los bonos emitidos promedio, los bonos emitidos con vencimiento más allá del año que viene tienen un riesgo todavía mayor, el mercado lo toma en cuenta. Hay una necesidad de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo, la pregunta que me hago es: ¿el FMI tiene dinero disponible para Argentina nuevamente el año que viene? ¿ Jugará la geopolítica como jugó en la firma de los acuerdos anteriores? Los errores técnicos que tiene el mismo acuerdo, que es no reconocer que Argentina es una economía bimonetaria, hay que reconocer que como no hay instrumentos financieros que te garanticen mantener el poder adquistivo a tus ahorros, entonces lo único que te queda para ahorrar son dólares. Porque tampoco en la Argentina confiamos en el sistema financiero por lo que paso en el pasado. Por eso la tasa de interés es lo único que le quedó a este gobierno sin credibilidad para actuar sobre el tipo de cambio, controlando emisión monetaria supuestamente cero, y tasa de interés al infinito para incentivar al inversor a quedarse en pesos. Ese nivel de desconfianza no es sostenible.

Cavallo propone que los salarios se pacten en dólares. ¿Qué pensás?

-Estamos discutiendo los mismos dilemas de fines de la década del 80 que es: como no nos podemos gobernar nosotros mismos en términos de política fiscal y monetaria, no creemos en nuestra moneda, adoptamos la convertibilidad en su momento. Esta propuesta es similar, es dolarizar de alguna manera. Me parece que hay que dar un salto cualitativo en eso y discutir cómo generar un presupuesto público sostenible a largo plazo. Por ejemplo, con esta propuesta de unir a cada gasto un financiamiento concreto, y que el Congreso se haga cargo votando con dos tercios cuando endeuda al Anses, de manera que en el futuro el sistema previsional sea previsible y sostenible. Y yendo al acuerdo con el FMI, la duda es si firmaría un nuevo acuerdo, porque la mitad de sus recursos prestables están colocados en Argentina. Si no era por EE.UU., ese acuerdo no se firmaba.

¿De qué depende que nos vuelva a prestar?

-Puramente de la geo política. Ni temas de variables financieras, ni temas de variables de fundamentals de Argentina, como su capacidad de exportación.

¿Y a Cristina, si ganara, le prestarían?

-No sé, lo único que digo es que hay menos margen, sea cual sea el presidente futuro. Un tema para el próximo pedido de financiamiento, que es muy probable que suceda, por no decir restructuración de deuda, etc., es que estamos en una bisagra muy delicada. Las cuentas públicas en términos estructurales no cambiaron, las instituciones políticas por las cuales se genera el gasto discrecional y nos deja en desequilibrio fiscal cada tanto no cambió. La Argentina podrá tener, con suerte, un superávit fiscal como resultado de esta recesión, es probable que recupere el nivel de gasto que teníamos muy pronto, porque no hay institituciones fiscales independientes de la política. Recurrir al Fondo para refinanciar, okey, porque no hay más remedio, ahora, recurrir al Fondo u a otro organismo internacional para financiar un programa de sustentabilidad fiscal no se está proponiendo, sustentabilidad fiscal en términos de que quizá el gasto hoy no lo podés bajar, pero el gasto futuro sí.

¿Cómo se haría?

-Retiros voluntarios, es una propuesta, al personal de baja calificación y priorizar el sueldo del personal de alta calificación que tenés que retener en el sector público. Acá se adoptó un proceso de ajuste horizontal típico a la Argentina, 10% a todo el mundo. Te ganaste enemigos en todo el sector público y produjiste una fuga de cerebros, ni hablar la del Conicet. Hoy no hay personal calificado en la adminsitración pública que quiera permanecer en el Estado; no hay.

Si se fortalece una tercera opción electoral que pueda terciar en la grieta, caso Lavagna, ¿ayudaría a estabilizar la economía?

-No sé, pero tendría que haber sido desde el comienzo de este gobierno en términos de discutir con una oposición más racional. Como falló la gestión, el Gobierno no tiene más remedio que recurrir a subir a Cristina al ring. Hubiese sido positivo discutir con Lavagna, Massa, impuesto a las ganancias, sostenibilidad de la deuda pública pero esta situación habla de la orfandad del propio Gobierno en las propuestas, y en la gestión ni hablar, pero también de la oposición porque no propone nada.

Cuando Marcos Peña dice que pese a que "estamos mal" se sentaron las bases para una economía más sana, ¿hay que creerle?

-Hay algunas cuestiones microeconómicas que quizá son positivas, pero muy menores: cerelidad en los trámites administrativos si vos no tenés un programa macroeconómico para una economía feudal como la argentina y pensás que con las innovaciones disruptivas de Internet vas a bajar la inflación es medio brutal, pero estamos sonados. Hay que reconocer que Argentina tiene que solucionar de una vez y para siempre este problema inflacionario que no lo tiene el resto de América latina. Una cosa es el discurso presidencial y del jefe de gabinete, y otra en los hechos cuando se dice "reafirmamos el rumbo", a nivel social no se entiende cuál es el rumbo sino las consecuencias de esa mala gestión. Ya no le quedó mucho margen.