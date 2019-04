Litigación colectiva global: el impacto económico para las grandes empresas

Hemos escuchado acerca de las faraónicas cifras que puede llegar a pagar una compañía en concepto de indemnizaciones cuando, a causa de una mala planificación o impericia en el desarrollo de sus actividades o negocios, se encuentra con un fallo adverso en sede judicial, producto de la acción colectiva o "Class Actions", según su denominación en inglés.

Desde lo teórico, a través de este instrumento jurídico-importado del derecho norteamericano, se busca unificar en un mismo juicio el reclamo de varios damnificados; simplificando así los procesos, descomprimiendo los juzgados y con un resultado que, en principio, beneficia o perjudica a todos los representados. En la coyuntura local, este particular proceso no tiene un régimen legal aplicable, presentando cierta dosis de incertidumbre.

La Dra. en Derecho María José Azar-Baud, profesora titular de la Universidad Paris-Sud y especialista en la materia, señala la situación actual de la Argentina, donde, a pesar de haber trascurrido casi 10 años del "leading case" conocido como caso Halabi en el que la Corte Suprema introdujo algunas directivas para este peculiar proceso, aún carecemos de una legislación ad-hoc. Y analiza la posible aplicación en nuestro país, que extrapolada del derecho francés y comparándolo con el norteamericano.

Según ella, existen diferentes modalidades dentro de las "Class Actions", de la tradicional "Opt-Out", utilizada en el sistema norteamericano, a la novedosa "Opt-In", impulsada desde Francia hacia la Unión Europea. En el sistema "Opt-Out", los damnificados por un mismo hecho o con circunstancias y sujetos iguales o similares se encuentran alcanzados por el proceso desde el inicio de la demanda colectiva, renunciando a una posible acción posterior si la sentencia es desfavorable, pero puede "optar" por salir del mismo si no quiere participar del proceso colectivo. Con el método "Opt-In", el tribunal resuelve en un primer juicio sobre la responsabilidad del demandado y, una vez declarada, los damnificados pueden optar por ingresar para beneficiarse de la resolución y luego comenzar el proceso para cuantificar el daño y, por consiguiente, se determine la indemnización.

Por su parte, el Dr. en Derecho Hugo Acciarri, profesor de posgrado UBA, remarca, desde la óptica del análisis económico y de la economía del comportamiento, lo concerniente a la asesoría legal en pos de proyectar riesgos, a la hora de encarar nuevos desafíos y negocios por parte de las grandes corporaciones. Al analizar ambas opciones , muestra dos escenarios diferenciados en términos de costos. El caso del "Opt-In" acarrea el riesgo de excluir de los beneficios de la tutela colectiva de derechos a un gran número de miembros del grupo que, por desconocimiento, temor a represalias, falta de incentivo u otros motivos, no quieran o no puedan solicitar su inclusión en el caso. Un ejemplo de esto es el acuerdo transaccional resultante de las acciones de clase promovidas por diversos tenedores de bonos de deuda pública contra Argentina ante los tribunales de Nueva York. Además, este sistema es más costoso y menos previsible que el "Opt-Out" ya que al enfrentar un proceso colectivo y un indeterminado número de procesos individuales de sujetos que optaron por no ingresar a la acción de grupo, al demandado le resultará más difícil determinar los costos procesales de antemano.

En Argentina hay dos proyectos en el Congreso Nacional a la espera de ser tratados con el objetivo de subsanar la mora en la cual se recayó desde el mencionado Caso Halabi. Uno, en Diputados e impulsado por el Dip. Brügge como un proyecto para regular los procesos colectivos en el ámbito de la jurisdicción federal. El otro, el "Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor" de 2018, redactado en el marco del Programa Justicia 2020 que contempla una regulación en materia de procesos colectivos de consumo de alcance nacional. Ambos proyectos abordan la temática desde un punto de vista más social y adoptan una posición más cercana al "Opt-Out", mismo criterio utilizado anteriormente por la Corte en el caso mencionado.

Sin dudas, los procesos "Class Actions" están adquiriendo un interés creciente en el mundo, actuando sobre temas como el consumo masivo, la salud, el ambiente y las problemáticas de los avances tecnológicos, como la protección de datos personales. Los alcances que estos procesos pueden tener en el ámbito local aún son desconocidos y queda pendiente la definición de un régimen legal que funcione como instrumento para el tratamiento de estos casos en el país.La previsibilidad y la actualización continua son desafíos que los equipos legales de las grandes empresas deberán asumir, para poder determinar el impacto económico que el avance de estas acciones tendrá para las compañías en las que trabajan.