Bonadio ordenó liberar a Olazagasti

El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer la liberación del ex funcionario kirchnerista José María Olazagasti, detenido en el marco de la causa de los denominados cuadernos K. El ex secretario privado del ex ministro Julio De Vido se encontraba detenido en el Penal de Ezeiza desde agosto pasado, acusado de formar parte del entramado de corrupción detallado en los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

La detención de Olazagasti se había producido tras los arrestos del dueño de la constructora Esuco, Carlos Wagner, y del ejecutivo de Techint Luis Betnaza. Al otorgarle la excarcelación a Olazagasti, preso en Ezeiza, el juez Bonadio le fijó una fianza de 2 millones de pesos. La excarcelación del ex secretario de De Vido fue concedida en los mismos términos que la de Rafael Llorenz, también del área de Planificación Federal y quien era uno de los tantos detenidos que tiene la causa por asociación ilícita y sobornos. Olazagasti estuvo prófugo unos días hasta que finalmente se entregó ante la Policía Federal, tras lo cual fue detenido con prisión preventiva por orden de Bonadio, ya que aparecía mencionado en algunas declaraciones que lo involucraban en el sistema de recaudación ilegal que se investiga en el caso.