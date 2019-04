WeWork invirtió u$s 2500 millones en su expansión global en 2018

WeWork, el proveedor de espacio para oficinas que más crece, invirtió u$s 2.500 millones en la expansión de sus operaciones globales el año pasado, según documentos a los que tuvo acceso Financial Times.

Las cifras comunicadas a los inversores en bonos muestran que la compañía, que tuvo un veloz crecimiento y se convirtió en el locatario de oficinas más grande de Londres y Nueva York, destinó u$s 2.500 millones en "actividades de inversión" en 2018.

Junto con los u$s 177 millones de pérdidas operativas, este gasto se financió con los u$s 2.700 millones que pusieron los inversores y acreedores, según los documentos. WeWork cuenta con el respaldo de la entidad japonesa SoftBank y su fondo Vision Fund de u$s 100.000 millones.

El proveedor de oficinas con servicios, que no cotiza en Bolsa, atrajo una nueva base de clientes al sector inmobiliario, dado que ofrece espacios de co-working elegantes y cerveza tirada. Desembarcó en 100 ciudades, y en 2018 contaba con 425 locaciones.

Pero la expansión tiene un costo. El grupo informó a los tenedores de bonos que el costo de su "crecimiento y desarrollo de nuevos mercados" se triplicó comparado con un año antes a u$s 477 millones en 2018, mientras que los costos de promoción y ventas fueron de u$s 379 millones, 164% superiores a un año antes. WeWork no quiso hacer comentarios.

En términos generales, los costos operativos se dispararon 93% a u$s 3.500 millones, señalan los documentos.

Los ingresos de la compañía se duplicaron a u$s 1.800 millones y su pérdida neta fue de u$s 1.900 millones en el año, según cifras anteriormente reveladas a los medios.

SoftBank, el mayor inversor de WeWork, a principios de este año redujo su última inversión en el grupo a u$s 2.000 millones, mucho menos de los u$s 16.000 millones que se había conversado el año pasado.

Tras la última inversión, la valuación de mercado de la compañía es de u$s 47.000 millones, 16 veces más que su mayor competidor IWG, un grupo que cotiza en la Bolsa de Londres y dirige las marcas Regus y Spaces y que generó ingresos por u$s 3.300 millones en 2018.

Sin embargo, a diferencia de IWG, WeWork crece a gran velocidad y muchas de sus ubicaciones se abrieron hace muy poco. A fines de 2018 de sus 425 oficinas, sólo 161 son edificios que han funcionado al menos durante 18 meses, según la información comunicada a los inversores de bonos.