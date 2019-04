El Gobierno suma beneficios para la construcción e incentivos al consumo

Las reuniones se aceleran. Los cruces de whatsapp se intensifican. Legales de la Casa Rosada y los equipos técnicos de algunas carteras críticas trabajan para cerrar acuerdos y sumar propuestas. La orden que bajó el presidente Mauricio Macri fue simple: quiere tener un nuevo paquete de medidas que incentive el consumo para anunciar, a más tardar, en los primeros días de la semana que viene.

Hasta ahora contaría con créditos de la AnSeS para jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y para los empleados en relación de dependencia que reciben asignación familiar hasta $ 53.000. Esto es un universo de 15 millones de beneficiarios.

Pero buscan más sectores que aporten al plan y es por eso que desde la Casa Rosada se está llamando a diferentes bancos para que colaboren en esta "pata" del "plan perdurar".

"Estamos buscando una vuelta para que también haya algo de Procrear, pero no hay fondos", señaló una fuente oficial. La "vuelta" quizás está en la banca. Desde entidades financieras explicaron a El Cronista que "estamos en reuniones con la Secretaría de Vivienda, pero sin definiciones. La semana que viene podríamos tener novedades", explicó una fuente privada.

Aunque la intención es anunciar algo dentro del Procrear, lo que mayor probabilidades tendría es que la banca ofrezca líneas de crédito subsidiada para compra de materiales para la construcción en corralones.

Pero sin dudas que la parte más importante de los anuncios que se están trabajando está en las góndolas. Y ya hay un primer avance. El Banco Provincia se sumará a esto con la renovación del plan de descuento de 50% para las compras en los supermercados.

"Se va a relanzar el plan de 50% de descuento para la compra con las tarjetas del Banco Provincia para los miércoles en supermercados pero con un tope de reintegro más importante. En el plan anterior era hasta $ 1500 y ahora será hasta 2000 pesos", explicaron fuentes del banco provincial.

Esta medida iba a ser lanzada por María Eugenia Vidal pero la gobernadora definió que, aunque estaba lista para ser presentada, pase a formar parte del paquete que anunciará Macri.

La intención es que se pueda sumar algún otro banco oficial y que no quede sólo en la entidad financiera de la provincia de Buenos Aires. Pero esta claro que la pelea fuerte es por conseguir una canasta que contenga alimentos y productos de limpieza que no aumente por los próximos seis meses.

Las negociaciones con las empresas más representativa del sector volverán a sucederse hoy. Ayer fue el turno de los supermercados. En el camino, el Gobierno apela al mundo de los eufemismos para no decir en público lo que le pide a los empresarios en privados: productos con precios congelados.

"Estamos trabajando en mecanismo de coordinación para ciertos productos de la canasta básica", dijo ayer el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su informe a la Cámara de Diputados. "Sica está trabajando en lograr acuerdos para el no incremento de precios. No es un congelamiento de precios. No vamos a repetir medidas que fracasaron", señaló más temprano el ministro de Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio a la salida de la reunión de Gabinete en la Quinta de Olivos.

Pero mientras buena parte del gobierno negaba el nombre para evitar cualquier comparación con el gobierno kirchnerista, en privado otra parte del Ejecutivo mantiene los contactos para acordar que una buena cantidad de productos no incremente sus valores por los próximos seis meses. Aunque buena parte del sector privado se opone a la medida, la discusión hoy está centrada en cuál será el valor de esos productos cuando empiece el plan para así poder estimar cuánto perderán dentro de seis meses.

Pero un eslabón que no está tenido en cuenta en la discusión y que podría hacer fracasar el plan precios cuidados/congelados, es el de la logística. Con los aumentos en los combustibles y demás ítems del transporte, el costo para llevar los productos desde las plantas de las grandes compañías a las góndolas se encarecerá. Y alguien va a tener que pagarlo.

"En la mesa de negociación están los industriales y los supermercados. No están los transportistas. Si ellos aumentan el costo de trasladar los productos, alguien los va a tener que pagar", señalaron desde una de las empresas que participa de las negociaciones.