Retenciones: salvavidas ante el naufragio fiscal

El campo es uno de los sectores económicos más importantes de nuestro país que genera ingreso de divisas, promueve el desarrollo de las economías regionales y es la base de una fuerte agroindustria. Da trabajo, alimenta cadenas de valor, es fuente de divisas y mercado para industrias como la de maquinarias agrícolas, agroquímicos, automotriz. Es el sector que más innovación científica tecnológica ha incorporado, y el más competitivo.

Sin embargo, a lo largo de la historia argentina, los derechos de exportación al sector agropecuario fueron el "salvavidas" de gobiernos de diferentes signos políticos que se valieron de este impuesto para que en momentos de crisis económica puedan fortalecer las alicaídas arcas fiscales.

Con la vuelta de la democracia, el gobierno de Alfonsín utilizó este impuesto hasta el año 1987 y en 1989, cuando volvió a recurrir a las retenciones para intentar contener una crisis agobiante que obligó a entregar antes el poder. Durante el gobierno de Menem se eliminaron los derechos de exportación sobre todos los cereales, mientras que las semillas de soja y girasol continuaron gravados con impuesto durante sus dos mandatos.

La grave crisis económica de 2001-2002 llevó al presidente Eduardo Duhalde a establecer retenciones a las exportaciones a través del decreto 310/02. Y en 2007 cuando faltaba poco menos de un mes para entregar el mando a su esposa, el presidente Néstor Kirchner aumentó las retenciones a las exportaciones a la soja del 27,5 al 35%, el trigo del 20 al 28% y para el maíz se incrementó de 20 al 25%. En aquel entonces la expansión del gasto público, obligó a tomar medidas para fortalecer el alicaído superávit fiscal y el campo, sin ser consultado, fue el sector que nuevamente hizo su aporte "patriótico".

En 2008 me opuse con mi voto negativo en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando el gobierno de Cristina Kirchner quiso echar mano sobre los recursos del campo con la implementación del esquema de retenciones móviles, medida a la que el campo se reveló, y generó un conflicto sin precedentes con cortes de ruta, y desabastecimiento en algunas ciudades del interior de nuestro país. Para ese entonces la tonelada de soja, costaba aproximadamente u$s 557; la de trigo u$s 319; y la de maíz u$s 276,9.

En 2015 antes de asumir, el presidente Macri anunciaba la eliminación de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz y carne. Sin embargo, en 2018 obligado por la urgencia fiscal, y con un tipo de cambio más competitivo, vuelven a pedirle al campo un aporte por retenciones de $4 por cada dólar exportado en las exportaciones primarias.

Durante el periodo democrático los diferentes gobiernos, siempre recurrieron al campo para amortiguar el problema estructural de nuestro país, que es la falta de dólares para hacer funcionar la economía. Debemos dar un debate profundo para que el que nos salve del naufragio fiscal recurrente no sea sólo el campo, ya que con las retenciones se termina ahogando a uno de los sectores que más desarrollo genera y aporta los necesarios dólares para el crecimiento.