Peña: "Nunca anunciamos control de precios porque no creemos en eso"

El jefe de Gabinete Marcos Peña presentó por segunda vez en el año el informe de gestión del gobierno nacional. Luego de hacer un repaso de las políticas llevadas adelante por Cambiemos -en un monólogo que duró más de dos horas-, la oposición aprovechó el recinto para cuestionar con dureza las políticas de Cambiemos, además de acusar de “mentiroso” al propio funcionario en más de una oportunidad. En un ambiente que por momentos estuvo cargado de tensiones, y que incluyó chicanas por parte de los legisladores, pero también por parte de Peña, hubo reclamos y cuestionamientos en torno a los resultados de la economía.

Durante la jornada, que se destacó por contar con un marcado tinte electoral, y en el que la reelección de Cambiemos fue puesta en duda en más de una oportunidad, la oposición aprovechó, como ya hizo en ocasiones anteriores, para pegarle a Cambiemos con lo que considera que es su principal debilidad: las políticas económicas. Tarifazo, inflación, FMI, hambre, pobreza y devaluación fueron algunos de los temas más mencionados a lo largo de una jornada que contó con altibajos.

En medio de carteles con el hashtag #BastaDeMentir y otros con la leyenda “Rompamos con el FMI”, los legisladores de la oposición criticaron a Cambiemos “por gobernar por decreto” y por ponerle trabas al Congreso. El foco de los discursos estuvo puesto en el desempeño de la economía, y fue en este sentido que le pidieron a Cambiemos que tome medidas para paliar el hambre y la pobreza, además de ponerle un freno al “tarifazo”. De paso, acusaron a Peña montar “un show”, de faltar a la verdad y de no hacer ningún tipo de autocrítica. Las denuncias sobre el desfinanciamiento de la ciencia también se hizo presente a lo largo de la tarde.

La sesión informativa, que duró casi nueve horas, y que por momentos contó con un recinto prácticamente vacío, comenzó con un discurso de Peña, que duró más de dos horas, y en el que hizo un minucioso repaso de lo que consideró los principales logros de Cambiemos, provincia por provincia, para luego destacar los principales avances a nivel nacional. Durante su alocución y, en consonancia con el discurso oficial, aseguró que el actual Gobierno es el “más federal de la historia" y afirmó que “las provincias están mejor que en 2015".

"Estamos convencidos que si seguimos por este camino, vamos a estar mejor en el futuro", dijo en otro tramo de su discurso y también chicaneó a la oposición, que en más de una oportunidad le atribuyó a las medidas económicas de Cambiemos el aumento de la pobreza en los últimos tres años. "Los escucho como si hubiesen dejado una pobreza igual a la de Alemania, cuando estamos igual que hace tres años, con una diferencia que no tenían la dignidad de medirla", les espetó Peña.

Además, Peña aprovechó el recinto, en medio de una serie de rumores sobre supuestas medidas en pos de frenar la inflación, para aclarar que desde su espacio "nunca" se anunció la implementación de ningún control de precios, y remarcó que Cambiemos "no cree” en ese tipo de instrumentos. "Sí trabajaremos con todos los mecanismos que se pueda para acordar posibles precios con las empresas”, aclaró.

"Ustedes se van en diciembre, y eso lo sabemos todos. Pero, de acá a diciembre, hacen falta medidas”, lo apuró durante su exposición la legisladora Gabriela Cerruti. “No les estamos pidiendo soluciones mágicas, sino económicas”, aclaró en otra oportunidad.

"Usted sabe que la pobreza no fue creada por este Gobierno", le reprochó Peña a Cerruti, al retomar la palabra. "Yo creo que no nos vamos en diciembre, yo creo que los argentinos no van a volver atrás, creo que los argentinos van a respaldar el cambio", dijo el jefe de Gabinete, también como respuesta a la legisladora de Nuevo Encuentro.

José Ignacio de Mendiguren, por su parte, comparó a Cambiemos con los ex ministros de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo, para luego asegurar que este gobierno “no es Cambiemos, es sigamos”. Y cuestionó que el espacio haya prometido que la Argentina dejaría de ser el granero del mundo “para pasar a llenar las góndolas del mundo y el resultado hoy es que las góndolas nos las llenaron a nosotros”.

“El objetivo de ustedes no es la pobreza cero, sino la visibilidad cero de la pobreza”, le reprochó la diputada Aracelo Ferreyra, quien también, acusó al Gobierno de “ponerle un cepo al salario y quitarle el cepo al dólar”.

“No son la dictadura, pero son la mejor banda tributo que existe en este momento en el país”, remató Ferreyra.

Al cierre, tomó la palabra el diputado Marco Lavagna, quien consideró que la tendencia no muestra que la pobreza esté a la baja, al tiempo que resaltó la incapacidad del Gobierno para anticiparse a los problemas. "El problema es que se llega tarde a las soluciones", resumió el legislador en otro tramo de su discurso.

AL hacer uso de la palabra, el diputado Agustín Rossi pidió un aplauso por las Abuelas de Plaza de Mayo, luego de que encontraran al nieto 129. Hecho esto, le remarcó a Peña que "la realidad no es la que usted describe". Con un recinto prácticamente vacío, y a más de ocho horas de iniciada la sesión, Rossi remarcó que "el problema es que hay gente que tiene hambre" y sugirió que ya debería hablarse de "hambre cero", como consecuencia de las políticas implementadas por parte de Cambiemos. "La inflación genera hambre", afirmó el diputado del FPV.

"Dígame un país que haya salido adelante aplicando las recetas del FMI: no hay", dijo Rossi en otro tramo de su discurso. "No hay que bajarse los pantalones para estar insertados en el mundo", remató.

Por último, tomó la palabra el diputado del oficialismo Nicolás Massot, quien planteó que "esta casa no puede funcionar con minorías", en respuesta a las críticas por la falta de actividad en el Congreso. Más adelante, consideró que a Cambiemos "no le falta autocrítica".

"No tener mayoría es no tener Gobierno", dijo más adelante el presidente de PRO, quien tomó la palabra en lugar del líder del interbloque Cambiemos, Mario Negri, que abandonó el recinto para volver a su provincia, Córdoba, donde pelea por la gobernación.

Finalmente, expresó la necesidad de que el Congreso vuelva a adquirir la dinámica de 2016, en donde lograron una serie de acuerdos a través del consenso.