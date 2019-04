Frigerio: "No hay medidas electoralistas, sino para cuidar a los argentinos"

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dijo este mediodía que el Gobierno avanza con medidas "para cuidar a los argentinos", en alusión al paquete en estudio para reactivar el consumo.

El funcionario desestimó que ese plan tenga tinte electoralista, en vista a los comicios presidenciales de este año.

"Medidas electoralistas no hay, hay medidas para cuidar a los argentinos", enfatizó Frigerio, en la conferencia de prensa posterior a la reunión de Gabinete nacional, que esta mañana encabezó el presidente Mauricio Macri en la residencia oficial de Olivos.

Tal como informó hoy El Cronista, en los últimos dos días hubo varias reuniones para discutir las medidas que está preparando el Ejecutivo para incentivar el consumo y frenar el ajuste en los bolsillos de la clase media y baja. Así, pudo verse al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, subiendo al primer piso de la Casa Rosada, donde están los despachos de Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña.

De cara a las elecciones, Cambiemos no puede permitirse una sola grieta, quizás por eso es que "todos participaron de la discusión de las medidas que se tomarán, no sólo los radicales. Estas cosas se hablan en la mesa chica. No se les va a pedir nada a los distritos, pero sí se necesita el apoyo de todos", explicó una fuente del gobierno nacional a El Cronista, lo que fue confirmada por fuentes porteñas y de la provincia.

Mientras se esperan definiciones para los próximos dpias, el Gobierno continúa trabajando para comprometer a la mayor cantidad posible de empresas en una nueva etapa del programa Precios Cuidados, uno de los ejes de la estrategia de incentivo al consumo.

Ya está decidido también avanzar con los créditos de ANSeS destinados a jubilados y pensionados, beneficiarios de la AUH y trabajadores en relación de dependencia que perciben asignaciones familiares, un universo que comprende a 15 millones de personas.

Desde la Secretaría de Comercio Interior mantienen el hermetismo sobre las características que tendría el acuerdo, aunque trascendió que a diferencia de los últimos acuerdos, ahora se busca mantener los precios de la lista durante un período de 180 días, sin ajustes ni actualizaciones durante ese período.

El Gobierno insiste en que no se trata de un congelamiento sino más bien de un acuerdo de precios, pero en la práctica, con la nueva modalidad la industria y los supermercados deberán mantener los valores fijados ahora casi todo el año.

Desde la óptica oficial, el programa Precios Cuidados no constituye una estrategia para contener la inflación, sino un anabólico para impulsar el consumo, en el contexto de una campaña electoral que, al menos por el momento, se presenta bastante esquiva al Gobierno.

Frigerio dijo que el Gobierno no va a "explorar caminos que no dieron resultado en el pasado", ni "repetir fracasos", al ser consultado hoy sobre un eventual congelamiento de precios, entre otras medidas para reactivar la economía.