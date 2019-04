Cumbre en Wall Street: bancos y fondos de inversión con representantes K

Fue una semana intensa de reuniones la que tuvo en Wall Street el ex viceministro de Economía de Cristina, Emmanuel Álvarez Agis. El exfuncionario mantuvo encuentros con representantes los tres bancos y cuatro fondos de inversión neoyorquinos más importantes que tienen comprada más deuda Argentina: algo de economía real en fondos, pero mayoría money market.

Si bien el ex viceministro de Axel Kicillof fue un carácter de consultor con clientes que tiene, tuvo una reunión por día en cada uno de ellos y lo que más le preguntaron fue, obviamente, cuestiones relacionadas con lo que hará el kirchnerismo si gana las elecciones.

Estuvo en Manhattan justo en la semana en que el dólar saltó a $ 45, por lo que no le resultó nada sencillo su exposición. “Noté una falta de confianza tremenda por parte de los bancos y fondos de inversión con los que estuve reunidos, que están muy sorprendidos por la dinámica de la propia economía argentina y la persistencia de la inflación”, comenta, y aclara que no fue en representación partidaria, sino como consultor, que le pagan por eso, y que no habló en nombre de Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente de uno de los grandes bancos con los que estuvo reunido le confesó que el problema es que gane Cristina, Macri o el Dios Mercado, no van a poder volver a creer en un presidente argentino que les diga que va a salir todo bien: “Al revés, van a tener que hacer las cosas bien durante cinco años para que nosotros volvamos a creer”, expresó el jefe de un alto banco.

Mirá también El riesgo país vuelve a subir, mientras que la bolsa se recupera del desplome El indicador que mide el JP Morgan se mantiene por encima de los 800 puntos. El S&P Merval y los adrs operaban con números verdes luego de la fuerte baja del martes.

Álvarez Agis notó que están todos muy preocupados porque varios de los fondos tenían muchos activos argentinos y no veían la posibilidad de que repunte, pero tampoco querían vender y registrar la pérdida en estos precios, que son muy inferiores a los que ellos suscribieron, por lo que hay una tensión importante.

Uno de los puntos de exposición fue que los bonos argentinos no terminan de levantar porque cada vez que levantan un poquito, hay una fila de inversores que salen rápidamente a vender, porque cuando ven que pueden hacer un dólar de ganancia frente a la pérdida que pensaban, salen a vender, lo que sucede tanto en el mercado interno como afuera. Eso provoca que los bonos vuelvan a bajar, ya que terminan rebotando en un techo. Álvarez Agis consideró que están cotizando muy por debajo de la par, incluso con el acuerdo del Fondo los observa subvaluados y confía en que después del ruido electoral se van a ordenar.

De todos modos, planteó que la plata fresca no va a haber para 2020, por lo que será un año difícil para la Argentina. En caso de que gane el kirchnerismo, anticipó que van a renegociar el acuerdo con el FMI, y si gana Mauricio Macri también se espera que se renegocien ciertas condiciones con el organismo de crédito. La diferencia, dijo, es que Macri será más proclive a hacer reformas estructurales, como la fiscal, previsional y laboral, y que ellos no serán tan proclives: “Porque lo que tarda en madurar una reforma estructural son cuatro o cinco años, mucho más largo que el tiempo que se dirime si la economía argentina vuelve o no a arrancar”.

A su entender, les dijo a los banqueros de Wall Street que el Fondo va a acompañar, por cuanto nadie espera que se corra de este lío, aunque la pregunta es cuán duro se pone. De ahí que expuso en detalle el caso de Portugal y de España, que tuvo la regla de déficit cero, pero con un período de convergencia de ocho años, y la posibilidad de poder alejarse un poquito para arriba o para abajo, con más déficit estructural, pero sin romper ese acuerdo.

¿Qué impresión se llevo el ex hombre fuerte de la economía de Cristina de los fondos de inversión del exterior? “Los vi no tan temerosos del Gobierno que gane como preocupados porque los aspectos estructurales de la economía son pésimas”.

Le preguntaron sobre qué tipo de regulaciones para bancos y mercado de cambios tienen previsto, ante lo que anticipó que la idea es volver a lo que ocurría entre 2003 y 2010, cuando nadie se quejaba de que Argentina tenía cepo, porque se podía comprar hasta un máximo de u$s 2 millones diarios por persona. En su exposición, precisó que el déficit de divisas no se va a solucionar de un día para el otro, pero no permitirán que que puedan comprar u$s 40 millones en un sólo día, para impedir que de ese modo 20 personas que compren puedan generar una corrida cambiaria.

Señaló que esta desregulación total no le sirve a nadie, porque es posible hace runa ganancia de un año y luego el mercado los lleva puesto. “Hoy la preocupación que tienen en Wall Street no es la regulación, sino saber si van a cobrar. Nosotros en Argentina tenemos una cuenta capital más desregulada que los países de la OCDE y queremos entrar a la OCDE, eso es lo extraño e incoherente. Incluso el FMI te dice que regules la cuenta de capital, porque cuando el BCRA sacó la medida para que los bancos mayoristas no puedan armar el carry trade con Leliq, el Fondo dijo que le parecía muy bien esa medida. El tema es que hay una sobreactuación de Cambiemos de desregular todo, ya que tienen miedo de que cualquier cosa que hagan lo van a acusar de cepo”, indica Álvarez Agis.

"Hoy la preocupación que tienen en Wall Street no es la regulación, sino saber si van a cobrar", aseguró Álvarez Agis.

Los inversores del exterior tienen en claro que el Gobierno que venga algún tipo de regulación va a poner: “Nosotros le explicamos cómo hicimos para empezar a salir del cepo, y que si hubiésemos tenido el acuerdo con los buitres cerrados la libertad hubiese sido mucho mayor, pero era un contexto donde no podíamos salir a tomar deuda afuera”.

Les aclaró que no piensan en volver a un esquema como el cepo que les dio dolores de cabeza a Cristina y a todos los miembros del gabinete: “Una vez que te metés en el cepo es difícil salir, pero no la veo a Cristina con ganas de meterse en eso devuelta”, admitió.

Sí, en cambio, en poner encajes para inversores financieros, “que impida que te bañen devuelta de dólares si seguimos transitando con tasas de interés altas”. Además, cuestiones de liquidación de exportaciones más razonables, según el período de negocios de cada cultivo, de modo que deban liquidar a 60 el trigo o 120 días la soja, como ocurrió en el 2008,

Lo que sí quieren renegociar con el FMI es que les dejen intervenir en el dólar, porque a su entender el tipo de cambio mata al déficit cero, genera inflación, hace insostenible la deuda, por lo que para ellos cualquier programa razonable sería estabilizar el dolar. “Con este dólar nos no avanzaste nada en subsidios de energía, porque todos los aumentos de tarifas te lo comió la devaluación, por lo que es clave salir a estabilizar el dolar. Acá es al revés, dejan que el dolar flote, cuando nosotros queremos que nos dejen tener un esquema cambiario razonable. Si un día los Emergentes devalúan 7%, vos no podés devaluar 7%. Es simplemente eso, no significa una tablita cambviaria ni nada por el estilo”.