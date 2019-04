El dictamen de la OMC da la razón a Trump, pero lo limita

Es tema de debate si a la administración de Donald Trump le importan mucho los dictámenes de resolución de disputas provenientes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), teniendo en cuenta su escepticismo hacia el organismo con sede en Ginebra. Pero, aun así, el fallo de la OMC publicado el viernes afirmando que Rusia estaba en su derecho de imponer restricciones comerciales al tráfico por carretera y ferrocarril desde Ucrania durante el conflicto en las regiones de Crimea y la Cuenca del Donets habrá llamado la atención del representante de comercio estadounidense, Robert Lighthizer, y sus principales asesores.

El veredicto del panel de la OMC era muy esperado en todo el mundo porque ofrecía la primera prueba de si — y en qué circunstancias — los países podían alegar razones de seguridad nacional para aplicar políticas proteccionistas. Dado que la administración Trump hizo exactamente eso cuando impuso aranceles a las importaciones extranjeras de acero y aluminio el año pasado, y está considerando hacer lo mismo con los autos, a EE.UU. y sus socios comerciales les interesa saber si estas acciones resisten un análisis detallado de las regulaciones comerciales globales.

En la superficie, el dictamen del viernes, que aún está sujeto a una posible apelación, fue alentador para el presidente estadounidense, pues esencialmente dijo que la decisión de Moscú de bloquear las rutas de camiones a través de Ucrania entre 2014 y 2016 podía justificarse por motivos de seguridad nacional. Consagró la idea de que la protección de la seguridad nacional sirve como excepción a las regulaciones de la OMC en virtud del artículo XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

Pero más allá de eso, estableció varios límites muy claros sobre cómo se podría aplicar y otorgar esta excepción, lo cual será de gran preocupación en Washington. "La OMC acaba de asestar un golpe fatal a los intentos de la administración Trump de alegar razones de seguridad nacional para fijar aranceles sobre el acero", escribió el viernes Todd Tucker, miembro del Instituto Roosevelt.

En primer lugar, la OMC dijo que, de hecho, sí tenía jurisdicción para decidir si las acciones de seguridad nacional eran legales o no, y que los países no tienen el derecho automático a decidir unilateralmente qué habilita una exención. Específicamente, el panel de la OMC señaló que la invocación del artículo XXI no es "discrecional", como le gustaría a Lighthizer.

Pero quizás lo más importante es que el panel señaló que cualquier restricción comercial impuesta en virtud del artículo XXI tiene que ajustarse a una descripción muy específica e inusual".

En el caso de Rusia y Ucrania, la OMC dictaminó que se justificaban las medidas proteccionistas porque efectivamente había un conflicto armado y la acción se tomó en respuesta a la guerra. Es muy difícil aplicar la misma lógica, o una lógica similar, a los aranceles sobre el acero y el aluminio impuestos por EE.UU. y, más aún, a los potenciales aranceles a la industria automotriz. Pero también hay amplia evidencia de que Trump considera estos impuestos como elemento de presión en negociaciones comerciales más generales que podría eliminar a cambio de concesiones, lo que debilita su propio argumento de que son realmente una prioridad de seguridad nacional.

El veredicto de Rusia está lejos de ser la última palabra sobre este asunto. Hay otros casos del artículo XXI en la agenda de la OMC que ampliarán la jurisprudencia sobre el tema. Y Lighthizer, sin duda, enfrentará obstáculos para defender su caso.

Si antes no quería mucho a la OMC, probablemente ahora su percepción sobre la organización sea más negativa.