Ya con los dólares del FMI, Dujovne intentará seducir a inversores en EE.UU.

El equipo económico respiró cierto aire de alivio ayer, justo cuando se preparaba para empezar en Estados Unidos reuniones con inversores, dentro del marco de la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sobre el final de la tarde ingresaron los dólares del cuarto desembolso del FMI, por u$s 10.835 millones, y en el mercado de cambios empezaron a aparecer dólares de la cosecha.

Así, el desembolso del Fondo, por u$s 10.835 millones que el organismo habilitó a través de su Directorio el viernes pasado, ingresó ayer a la cuenta del Tesoro en el Banco Central, confirmaron fuentes oficiales. Con esta entrada, las reservas internacionales en la entidad monetaria llegaron a los u$s 77.478 millones, máximo histórico. El anterior récord había sido el 8 de marzo, por u$s 68.578 millones.

No obstante, las reservas irán disminuyendo desde la próxima semana, a medida que la autoridad monetaria vaya llevando a cabo las licitaciones de u$s 60 millones diarios, hasta acumular los u$s 9600 millones en noviembre, por cuenta del Tesoro. Además de la ayuda desde la oferta en el mercado cambiario, desde Hacienda sostienen que la idea es llegar a diciembre con los pesos necesarios para cerrar el año, justo cuando el último mes del año es en el que estacionalmente se necesitan más recursos.

Los u$s 10.835 millones representan el cuarto desembolso desde el FMI dentro del programa stand-by pactado en junio del año pasado y ampliado luego en octubre hasta los u$s 57.000 millones. La Argentina había recibido ya u$s 15.000 millones a mediados de 2018, otros u$s 7700 en octubre, y u$s 5500 millones en diciembre.

De esta manera, el país ya recibió casi u$s 40.000 millones de los u$s 57.000 millones del préstamo ampliado, es decir, un 70% del total. Quien asuma en diciembre la presidencia contará con sólo 12% del total del crédito del organismo, hasta fines del programa (pactado para junio de 2021).

El dinero llegará justo cuando tanto el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se preparan para empezar su viaje a Washington para participar de la asamblea de primavera del FMI y del Banco Mundial (BM). También viajan el secretario de Finanzas, Santiago Bausili; del BCRA se suman Gustavo Cañonero (vicepresidente) y Mauro Alessandro (economista jefe); y el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza.

Pero además de las reuniones que tendrán en el marco del encuentro del FMI y el BM, los funcionarios argentinos tendrán varios encuentros con inversores. Irán hasta Washington los representantes de los principales fondos y bancos de inversiones. Son más de cinco las reuniones previstas en las que buscarán convencer de que la economía tocó piso a fines del año pasado, que la inflación empezará a bajar en mayo (tras la fuerte suba de los primeros meses, que acumulará un 15% en cuatro meses) y que las necesidades de financiamiento están más que cubiertas en 2019 (con una tasa de rolleo de Letes de 47%) y que, el año próximo, conseguir u$s 5200 millones en el mercado doméstico no debería plantear un escollo.

También Lacunza intentará seducir a inversores y presentará las perspectivas económicas de la provincia. En las últimas semanas se supo que está negociando un préstamo repo con bancos de los EE.UU. por u$s 500 millones.

Ninguno de los funcionarios argentinos mantendrán en esta oportunidad un encuentro formal con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Será la primera vez que las reuniones las liderará el número dos del organismo, David Lipton.

Con el BCRA, el encuentro será el jueves. Con Hacienda, el sábado. Sí se cruzarán en más de una oportunidad con Lagarde y, el sábado, Dujovne participará de un foro en el que también estará la titular del FMI. Será en el "Fiscal Forum: Impulsando la inversión en personas e infraestructura"

Tanto Sandleris como Dujovne participarán también de reuniones del G20, que se sucederán de manera paralela a la asamblea del FMI y el Banco Mundial, y tendrán encuentros con países miembros del Fondo.

Mientras que Sandleris se verá el viernes con la reina Máxima de Holanda, Dujovne mantendrá bilaterales con sus pares de Brasil y Arabia Saudita.